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Абхазия Информ

В ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ СОБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

Новости Пятница, 29 мая 2020 16:01
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В ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ СОБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. В первый день работы призывной комиссии военный комиссариат г. Сухум с инспекцией посетил первый заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария, сообщает пресс-служба Минздрава РА.

По его оценке, работа комиссии проходит в штатном режиме, все предписанные меры в связи с короновирусом соблюдаются.

В ходе проверки замминистра пообщался с председателем призывной медицинской комиссии Асланом Джопуа и узнал, все ли специалисты на местах, хватает ли средств индивидуальной защиты и не возникают ли какие-то накладки.

После инспекции Алхас Конджария подвел итог:

«Сегодня только первый день работы. У нас еще и действуют карантинные меры, но работа протекает в штатном режиме, есть несколько организационных вопросов, которые легко решаются. Мы также убедились, что карантинные меры соблюдаются. Все используют средства индивидуальной защиты - и призывники, и сотрудники военного комиссариата. На входе всем выдают маски, дезинфицируют руки и только после этого можно попасть на территорию самого военкомата».

Замминистра также отметил, что условия для осмотра призывников стали на порядок лучше.

В военкомате имеется переносной флюорографический аппарат. Если раньше флюорографию делали по показаниям, а часть призывников привозила готовые снимки с собой, то в этом году в рамках карантинных мероприятий все призывники будут проходить эту процедуру на месте.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 29 мая 2020 16:04

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