В ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ СОБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. В первый день работы призывной комиссии военный комиссариат г. Сухум с инспекцией посетил первый заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария, сообщает пресс-служба Минздрава РА.

По его оценке, работа комиссии проходит в штатном режиме, все предписанные меры в связи с короновирусом соблюдаются.

В ходе проверки замминистра пообщался с председателем призывной медицинской комиссии Асланом Джопуа и узнал, все ли специалисты на местах, хватает ли средств индивидуальной защиты и не возникают ли какие-то накладки.