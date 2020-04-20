РУКОВОДИТЕЛИ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ СЕРГЕЯ БАГАПША

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания, вице-президент Барда Гунба и премьер-министр Александр Анкваб возложили цветы к могиле второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша в селе Джгярда Очамчырского района.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России. С.В. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района, где покоятся его родители.