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Абхазия Информ

РУКОВОДИТЕЛИ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ СЕРГЕЯ БАГАПША

Новости Пятница, 29 мая 2020 16:48
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Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания, вице-президент Барда Гунба и премьер-министр Александр Анкваб возложили цветы к могиле второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша в селе Джгярда Очамчырского района.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России. С.В. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района, где покоятся его родители.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 29 мая 2020 16:51

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