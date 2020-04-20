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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ИЗ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ВЫПИСАЛИ 8 КУРСАНТОВ

Новости Суббота, 30 мая 2020 21:09
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ИЗ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ВЫПИСАЛИ 8 КУРСАНТОВ

Сухум. 30 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 51 человека. У всех протестированных результат отрицательный, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в субботу, 30 мая.

Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» выписаны 1 медик и 2 курсанта.

Из Гудаутской ЦРБ выписали 8 человек, все они курсанты.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся на стационарном лечении 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 30 мая 2020 21:17

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