ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ИЗ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ВЫПИСАЛИ 8 КУРСАНТОВ

Сухум. 30 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 51 человека. У всех протестированных результат отрицательный, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в субботу, 30 мая.

Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» выписаны 1 медик и 2 курсанта.

Из Гудаутской ЦРБ выписали 8 человек, все они курсанты.