ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ИЗ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ВЫПИСАЛИ 8 КУРСАНТОВ
Сухум. 30 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 51 человека. У всех протестированных результат отрицательный, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в субботу, 30 мая.
Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» выписаны 1 медик и 2 курсанта.
Из Гудаутской ЦРБ выписали 8 человек, все они курсанты.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся на стационарном лечении 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
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