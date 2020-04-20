БЕСЛАН ЭШБА: НОВЫЕ СТРОЕНИЯ В ГОРОДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С ПАНДУСАМИ
Сухум. 29 мая 2020. Абхазияя-Информ. Глава администрации Сухум Беслан Эшба встретился с членами Ассоциации «Инва-Содействие». Об этом сообщает пресс-служба столичной Администрации.
Директор Ассоциации Алхас Тхагушев поблагодарил мэра за встречу и рассказал о программах, которые реализуются "Инва-Содействием".
Главной темой обсуждения стало то, как сделать столичные здания и улицы более удобными для людей с ограниченными возможностями. Представители Ассоциации предложили свои идеи по обустройству в городе пандусов, безопасных пешеходных переходов и перекрестков, парковок.
«Речь идет не только об инвалидах в колясках, но и о маломобильных гражданах, пожилых людях, женщинах с детскими колясками. ВОЗ определяет, что в эту группу входит от 15 до 20% населения. В 2017-2018 годах совместно с администрацией города были реализованы проекты – две сухумские поликлиники, а также здание Собеса оборудовали пандусами. Мы поработали вместе с Горстроем плотно и хорошо. Надеемся войти в такое русло, чтобы вся эта работа стала системной», – сказал Алхас Тхагушев.
Он отметил, что в городе есть нефункциональные, более того, даже опасные пандусы, которые стоит огородить, например в средней школе №3. Он надеется, что удастся реализовать типовые решения в пилотных проектах.
Беслан Эшба считает, что любой новый объект, возводимый в городе, должен быть оборудован пандусом.
«Я к этому внимательно и чутко отношусь, как человек, у которого тоже есть и старшие родственники, и друзья с ограниченными возможностями. Для меня это важно. Мы издадим документ, который обязал бы предусматривать в любых новые строениях в городе наличие пандусов», – сказал Беслан Эшба.
Участники дискуссии показали мэру эскизы своих решений и подходов в части безопасной организации пешеходного движения и движения автотранспорта. За основу они взяли опыт европейских стран. Предлагались идеи пешеходных переходов, организованные с учетом карманов и антикарманов, с островками безопасности.
Мэр отметил, что все предложения и решения не должны противоречить нормативам безопасности дорожного движения.
Беслан Эшба поблагодарив гостей за проявленную инициативу, выразил готовность периодически встречаться с представителями Ассоциации и обсуждать текущие проблемы.
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