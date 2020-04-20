 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»

Доклад Центра социально-экономических исследований О коллизиях в постсовременном мире (вместо введения). Глобальный кризис, разразившийся на…
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
мая 26 2020
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
мая 22 2020
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ

В мире

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
мая 26 2020

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ

При этом марш "Бессмертного полка" планируется провести 26 июля, в День ВМФ НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая.…
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
мая 21 2020
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: НОВЫЕ СТРОЕНИЯ В ГОРОДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С ПАНДУСАМИ

Новости Пятница, 29 мая 2020 20:24
Оцените материал
(0 голосов)
БЕСЛАН ЭШБА: НОВЫЕ СТРОЕНИЯ В ГОРОДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С ПАНДУСАМИ

Сухум. 29 мая 2020. Абхазияя-Информ. Глава администрации Сухум Беслан Эшба встретился с членами Ассоциации «Инва-Содействие». Об этом сообщает пресс-служба столичной Администрации.

Директор Ассоциации Алхас Тхагушев поблагодарил мэра за встречу и  рассказал о программах, которые реализуются "Инва-Содействием".

Главной темой обсуждения стало то, как сделать столичные здания и улицы более удобными для людей с ограниченными возможностями. Представители Ассоциации предложили свои идеи по обустройству в городе пандусов, безопасных пешеходных переходов и перекрестков, парковок.

«Речь идет не только об инвалидах в колясках, но и о маломобильных гражданах, пожилых людях, женщинах с детскими колясками. ВОЗ определяет, что в эту группу входит от 15 до 20% населения. В 2017-2018 годах совместно с администрацией города были реализованы проекты – две сухумские поликлиники, а также здание Собеса оборудовали пандусами. Мы поработали вместе с Горстроем плотно и хорошо. Надеемся войти в такое русло, чтобы вся эта работа стала системной», – сказал Алхас Тхагушев.

3.JPG

Он отметил, что в городе есть нефункциональные, более того, даже опасные пандусы, которые стоит огородить, например в  средней школе №3. Он надеется, что удастся реализовать типовые решения в  пилотных проектах.

Беслан Эшба считает, что любой новый объект, возводимый в городе, должен быть оборудован пандусом.

«Я к этому внимательно и чутко отношусь, как человек, у которого тоже есть и старшие родственники, и друзья с ограниченными возможностями. Для меня это важно. Мы издадим документ, который обязал бы предусматривать в любых новые строениях в городе наличие пандусов», – сказал Беслан Эшба.

Участники дискуссии показали мэру эскизы своих решений и подходов в части безопасной организации пешеходного движения и движения автотранспорта. За основу они взяли опыт европейских стран. Предлагались идеи пешеходных переходов, организованные с учетом карманов и антикарманов, с островками безопасности.

image11.jpg

Мэр отметил, что все предложения и решения не должны противоречить нормативам безопасности дорожного движения.

Беслан Эшба поблагодарив гостей за проявленную инициативу, выразил готовность периодически встречаться с представителями Ассоциации и обсуждать текущие проблемы.

Прочитано 21 раз Последнее изменение Пятница, 29 мая 2020 22:16

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ИЗДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.