ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ИЗДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

1. Продлить до 15 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 28 мая 2020 года:

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение «О продлении срока действия отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19. В Распоряжении говорится:

Санитарно-эпидемиологическим службам систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков.

2. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 15 июня 2020 года.

3. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 15 июня 2020 года.

Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для целей, указанных в настоящем пункте.

4. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 15 июня 2020 года.

Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.

5..Запретить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения до 15 июня 2020 года.

6. Ограничить до 15 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:

– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

– машинистов грузовых поездов.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 15 июня 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.

7. Обеспечить изоляцию граждан сроком на 14 дней со дня прибытия на территорию Республики Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министерству иностранных дел Республики Абхазия ежедневно информировать Министерство внутренних дел Республики Абхазия о лицах, получивших свидетельство на въезд (возращение) в Республику Абхазия.

8. Запретить до 15 июня 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

9. Продлить до 15 июня 2020 года работу объектов общественного питания при условии соблюдения обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Распоряжения.

10. Продлить до 15 июня 2020 года работу общественного транспорта в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием водителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

11..Запретить до 15 июня 2020 года работу спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.

12..Запретить до 15 июня 2020 года оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

13..Запретить до 15 июня 2020 года деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).

14..Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

15. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года.

16..Запретить деятельность дошкольных образовательных учреждений до 15 июня 2020 года.

17..Отменить занятия в общеобразовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения занятий в период с 2 по 15 июня 2020 года для учащихся 11 классов, а также в установленные Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия даты проведения выпускных экзаменов для учащихся 11 классов с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

18..Занятия в учреждениях высшего и профессионального образования в текущем учебном году не проводить, за исключением занятий в период с 2 по 25 июня 2020 года для обучающихся для завершения второго учебного семестра, проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым учебными заведениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

19..Запретить деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций) до 15 июня 2020 года.

20..Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:

– администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 1 Распоряжения;

­– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2 и 3 Распоряжения;

– Министерство туризма Республики Абхазия – по реализации пунктов 4 и 5 Распоряжения;

–.Службу государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения в части исполнения требований по ограничению въезда в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства;

– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения в части организации круглосуточного дежурства медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу;

– Министерство здравоохранения Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 7 Распоряжения;

–.Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 8 Распоряжения;

– администрации районов и г. Сухум, Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 9-12 Распоряжения;

–.Министерство культуры Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 13 Распоряжения;

–.Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 14 Распоряжения;

– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 15 Распоряжения;

– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия – по реализации пунктов 16-19 Распоряжения.

21. Признать утратившими силу:

–.Распоряжение Президента Республики Абхазия «О временном продлении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 29 апреля 2020 года, № 197-рп;

–.Распоряжение Президента Республики Абхазия «О дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 14 мая 2020 года, № 205-рп.