ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ИЗДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение «О продлении срока действия отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19. В Распоряжении говорится:
На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 28 мая 2020 года:
1. Продлить до 15 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
Санитарно-эпидемиологическим службам систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков.
2. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 15 июня 2020 года.
3. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 15 июня 2020 года.
Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для целей, указанных в настоящем пункте.
4. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 15 июня 2020 года.
Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.
5..Запретить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения до 15 июня 2020 года.
6. Ограничить до 15 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
– машинистов грузовых поездов.
Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 15 июня 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.
7. Обеспечить изоляцию граждан сроком на 14 дней со дня прибытия на территорию Республики Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Министерству иностранных дел Республики Абхазия ежедневно информировать Министерство внутренних дел Республики Абхазия о лицах, получивших свидетельство на въезд (возращение) в Республику Абхазия.
8. Запретить до 15 июня 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
9. Продлить до 15 июня 2020 года работу объектов общественного питания при условии соблюдения обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Распоряжения.
10. Продлить до 15 июня 2020 года работу общественного транспорта в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием водителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
11..Запретить до 15 июня 2020 года работу спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.
12..Запретить до 15 июня 2020 года оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
13..Запретить до 15 июня 2020 года деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).
14..Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
15. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года.
16..Запретить деятельность дошкольных образовательных учреждений до 15 июня 2020 года.
17..Отменить занятия в общеобразовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения занятий в период с 2 по 15 июня 2020 года для учащихся 11 классов, а также в установленные Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия даты проведения выпускных экзаменов для учащихся 11 классов с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
18..Занятия в учреждениях высшего и профессионального образования в текущем учебном году не проводить, за исключением занятий в период с 2 по 25 июня 2020 года для обучающихся для завершения второго учебного семестра, проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым учебными заведениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
19..Запретить деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций) до 15 июня 2020 года.
20..Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:
– администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 1 Распоряжения;
– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2 и 3 Распоряжения;
– Министерство туризма Республики Абхазия – по реализации пунктов 4 и 5 Распоряжения;
–.Службу государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения в части исполнения требований по ограничению въезда в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения в части организации круглосуточного дежурства медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу;
– Министерство здравоохранения Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 7 Распоряжения;
–.Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 8 Распоряжения;
– администрации районов и г. Сухум, Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 9-12 Распоряжения;
–.Министерство культуры Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 13 Распоряжения;
–.Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 14 Распоряжения;
– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 15 Распоряжения;
– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия – по реализации пунктов 16-19 Распоряжения.
21. Признать утратившими силу:
–.Распоряжение Президента Республики Абхазия «О временном продлении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 29 апреля 2020 года, № 197-рп;
–.Распоряжение Президента Республики Абхазия «О дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 14 мая 2020 года, № 205-рп.
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