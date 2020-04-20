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Абхазия Информ

ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ ОБЪЯВЛЕННЫЙ В РОЗЫСК ЭРИК ЧКАДУА

Новости Пятница, 29 мая 2020 19:52
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ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ ОБЪЯВЛЕННЫЙ В РОЗЫСК ЭРИК ЧКАДУА

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 29 мая примерно в 17:30 часов сотрудники МВД РА совместно с СГБ РА в г. Сухум по ул. Воронова в одной из квартир жилого дома задержали ранее разыскиваемого Чкадуа Эрика Юрьевич, 1979 года рождения, сообщает пресс-служба МВД РА.

Чкадуа доставлен в МВД РА.

Постановление об объявлении в розыск Эрика Чкадуа, подозреваемого по уголовному делу, возбужденному 22 ноября 2019 г. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 29 - п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 99 УК РА, п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 99 УК РА и ч. 2 ст. 217 УК РА, было вынесено прокуратурой г. Сухум 9 декабря 2019 г.

Как сообщалось ранее, 22 ноября 2019 года прокуратурой г. Сухум было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА, по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия совершенное группой лиц по предварительному сговору.

2 декабря 2019 года в отношении Ахалая Дато Ревазовича; 15 декабря 2019 года в отношении Ахалая Демура Ревазовича и 6 января 2020 года в отношении Блабба Аслана Дауровича Сухумским городским судом были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

11 февраля был объявлен в розыск,а 8 мая задержан еще один подозреваемый по данному уголовному делу, а именно Бганба Беслан Тотович 1982 года рождения.

Согласно материалам уголовного дела, 22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по. Проспекту Леона, д. 2, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа неустановленных следствием лиц, в количестве не менее четырех человек, в масках, камуфлированной одежде, вооруженных незаконно хранимым и перевозимым автоматическим огнестрельным оружием, по предварительному сговору совершила умышленное убийство Шамба Астамура Львовича, 1981 года рождения и Авидзба Алхаса Химцовича, 1981 года рождения.

В Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Авидзба Шамиль Ревазович, 1997 года рождения.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения. Так и не придя в сознание, спустя 11 дней она умерла в реанимационном отделении Республиканской больницы.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 29 мая 2020 20:11

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