ИЗ ОБСЕРВАЦИИ В СУХУМСКОМ ПАНСИОНАТЕ «АЙТАР» ВЫПИСАНЫ 5 МЕДИКОВ
Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 37 человек. Ни у кого из протестированных диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
Из обсервации в сухумском пансионате «Айтар» выписаны 5 медиков.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и одна пациентка 1925 года рождения умерла.
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