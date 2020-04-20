Из обсервации в сухумском пансионате «Айтар» выписаны 5 медиков.

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ . За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 37 человек. Ни у кого из протестированных диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и одна пациентка 1925 года рождения умерла.