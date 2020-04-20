В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРОТРАСЛИ АБХАЗИИ

В совещании приняли участие вице-премьер, министры финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, министр туризма Теймураз Хишба, министр иностранных дел Даур Кове, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, представители пограничного управления СГБ, МВД и др.

В частности речь шла о режиме работы абхазо-российской границы, о регуляторных мероприятиях в сфере налогообложения туристических организаций, об условиях аренды государственных объектов, осуществляющих туристическую деятельность (размещение и др.).

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина обратилась к правительству с рядом предложений по поддержке предпринимателей в условиях угрозы несвоевременного начала турсезона.

Глава и члены Кабинета Министров рассмотрев эти предложения, выразили готовность реализовать ряд мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности в сфере туризма.

В частности, говоря о возможности освобождения предприятий отрасли от земельного налога и налога на имущество, руководитель налогового ведомства Даур Курмазия сообщил, что правительством готовится предложение об отсрочке квартальных авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу.

«Если такое решение будет принято, к мере по отсрочке уплаты налогов автоматически прибавится гарантия отсутствия штрафных санкций», - пояснил Курмазия.

Он также добавил, что в этом в случае, на срок отсрочки платежей не будет осуществляться и принудительное взыскание со счетов предпринимателей.

Курмазия рассказал о ситуации с уплатой предприятиями в сфере туризма налога на добавленную стоимость.

«Решение вопроса уплаты НДС с авансовых платежей зависит от учётной политики и метода определения выручки. Основная часть предприятий в сфере размещения туристов определяет выручку по мере оказания услуг, соответственно проблема уплаты НДС у них не возникает. Этот вопрос может носить исключительно индивидуальный характер, и мы готовы рассмотреть и обсудить вопрос внесения изменений в учётную политику предприятия до начала курортного сезона», - отметил Курмазия.

Рассматривая вопросы уплаты спецналога, министр сообщил, что на межведомственном уровне уже разрабатывается предложение о замене фиксированного налогообложения предприятий отрасли в виде спецналога на учёт доходов и расходов (упрощенной системе налогообложения).

Члены правительства пояснили, что предложения будут направлены в Народное Собрание-Парламент республики по окончании их формирования.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба добавил, что к ряду разрабатываемых мер по поддержке субъектов предпринимательства добавится и отсрочка арендных платежей за пользование государственным имуществом, за исключением задолженностей, возникших до 1 января 2020 года.

Он так же напомнил, что с начала карантинных мероприятий введены ограничения на проведение плановых налоговых проверок по всем отраслям, за исключением проверок, связанных с наличием признаков нарушения законодательства (непредставления отчётности, несоответствия данных отчётов с иными сведениями и т.д.)

Премьер-министр Александр Анкваб, завершая встречу с представителями туротрасли, сообщил, что правительство разделяет все их опасения и на рабочей встрече с профильными министрами детально обсудит методы оказания регуляторной поддержки представителей сферы туризма.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.