РЕНАТ КАРЧАА НАЗНАЧЕН ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА РА ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ
Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Распоряжением президента Аслана Бжания Карчаа Ренат Иванович назначен помощником президента по стратегическим коммуникациям.
Р. Карчаа родился в Уфе (Башкирская АССР) 17 июля 1966 года.
В 1983 году окончил школу с золотой медалью.
В 1984-1985 гг. проходил действительную военную службу в Вооруженных силах СССР в городе Таллине (Эстонская ССР).
В 1990 году окончил с отличием биолого-географический факультет Абхазского государственного университета.
Депутат парламента Абхазии первого созыва (1991 – 1996 гг.)
Кандидат социологических наук. Тема диссертации: «Социальная реабилитация населения в поствоенный период: управленческий аспект (на примере грузино-абхазской войны 1992—1993 гг.)».
Магистр юриспруденции.
1993 - 1995 гг. — директор НИИ экспериментальной патологии и терапии
С 2019 года по март 2020 гг. — заместитель Управляющего партнера компании «Smart Light Solutions» (SLS) по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления.
С марта 2020 года - по настоящее время советник генерального директора АО "МКБ ХОЛДИНГ" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
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