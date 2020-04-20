СОВЕТ СУДЕЙ ПЕРЕДАЛ В СМИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. Совет судей Республики Абхазия передал для опубликования в СМИ и на официальном сайте Верховного суда декларации доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей РА и членов их семей по состоянию на 31 декабря 2019 года.

https://vs-ra.org/upload/12345.pdf?v=1.0

В соответствии с частью 1 статьи 101 Конституционного Закона РА «О судебной власти» и статьи 6 Закона РА «О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия», который вступил в силу 1 января 2019 года, действующие судьи представляют декларации в Совет судей РА не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.