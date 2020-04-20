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Абхазия Информ

СОВЕТ СУДЕЙ ПЕРЕДАЛ В СМИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Понедельник, 01 июня 2020 10:56
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СОВЕТ СУДЕЙ ПЕРЕДАЛ В СМИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

 

Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. Совет судей Республики Абхазия передал для опубликования в СМИ и на официальном сайте Верховного суда декларации доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей РА и членов их семей по состоянию на 31 декабря 2019 года.

https://vs-ra.org/upload/12345.pdf?v=1.0

В соответствии с частью 1 статьи 101 Конституционного Закона РА «О судебной власти» и статьи 6 Закона РА «О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия», который вступил в силу 1 января 2019 года, действующие судьи представляют декларации в Совет судей РА не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на официальных интернет-сайтах Президента Республики Абхазия (в отношении кандидатов на должность судьи Конституционного суда), Совета судей Республики Абхазия (в отношении всех действующих судей судов общей юрисдикции, Конституционного и Арбитражного суда Республики Абхазия) и Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия (в отношении кандидатов на должность судьи суда общей юрисдикции и Арбитражного суда РА) и предоставляются для опубликования в газетах «Республика Абхазия» и «Апсны» в 30-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера декларанта.

В соответствии с частью 2 статьи 135 Конституционного Закона РА «О судебной власти» должностной оклад судей составляет:

Председателя Конституционного, Верховного и Арбитражного судов Республики Абхазия - 16 888 рублей;

Заместителя Председателя Конституционного, Верховного и Арбитражного судов Республики Абхазия - 16 044 рубля;

Судьи Конституционного, Верховного и Арбитражного судов – 15 199 рублей;

Председателя районного (городского) суда – 14 355 рублей;

Судьи районного (городского) суда – 13 510 рублей.

Ежемесячное денежное вознаграждение судьи согласно части 1 указанной выше нормы статьи состоит из:

1) месячного оклада в соответствии с замещаемой им должностью судьи (далее – должностной оклад);

2) ежемесячных доплат в соответствии с присвоенным судье квалификационным классом ;

3) ежемесячной доплаты за выслугу лет;

4) ежемесячных доплат за:

а) ученую степень «кандидат юридических наук», «доктор юридических наук»;

б) ученое звание «доцент», «профессор»;

в) почетное звание «заслуженный юрист Республики Абхазия».

В состав Совета судей РА входят: Роман Кварчия – судья Верховного суда РА (председатель); Белла Хасая – председатель Сухумского городского суда (заместитель председателя); Диана Пилия – судья Конституционного суда РА; Темур Шония – судья Верховного суда РА; Альберт Шевхужев – судья Гагрского районного суда; Дмитрий Гагулия – судья Военного суда РА; Кама Джинджолия и Аксида Джения – судьи Арбитражного суда РА, Габеева Зарина - судья Сухумского городского суда.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июня 2020 11:03

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