У 238 КУРСАНТОВ ЗАВЕРШИЛСЯ КАРАНТИН В ПАНСИОНАТЕ «АЙТАР»

У всех курсантов в разное время были взяты заборы анализов. В результате было выявлено 20 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие проходили стационарное лечение в Гудаутской ЦРБ.

Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ . С 1 по 30 мая 2020 года в сухумском пансионате «Айтар» прошли карантин 238 военнослужащих Вооруженных сил Абхазии – курсантов высших военно-учебных заведений МО РФ, сообщается на чайте Минобороны РА.

Пропускной режим на территорию пансионата и внутренний порядок обеспечивался дежурными офицерами, нарядом военной комендатуры Минобороны во взаимодействии с подразделением от МВД.

С 8 мая после выявления первых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди курсантов, задачи по разносу пищи курсантам выполняли добровольцы из числа военнослужащих Минобороны.

На сегодняшний день в пансионате «Айтар» военнослужащих ВС РА – курсантов Высших военно-учебных заведений МО РФ нет, они проводят летний каникулярный отпуск в кругу семьи.