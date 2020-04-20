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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ, ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Новости Понедельник, 01 июня 2020 16:21
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УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ, ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с руководством Управления капитального строительства и подрядчиками, выполняющими работы в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на  совещании обсуждались сроки завершения работ по незавершенным объектам Инвестпрограммы 2017-2019 гг.

По словам Кристины Озган, отработаны новые графики завершения всех работ.

«Для того, чтобы мы с вами выступали единым фронтом и несли коллективную ответственность, мы посчитали нужным утвердить окончательные сроки завершения работ», - сказала она.

При том, что возможно есть объективные обстоятельства, что где-то требуется вновь проведение экспертизы или внесение изменений в сметы объектов, Кристина Озган выразила уверенность в том, что подрядчики заинтересованы в оперативной работе и её завершении в максимально сжатые сроки.

«Я не буду останавливаться на тех впечатлениях, которые у нас сложились по итогам проверки. Я просто хочу от вас услышать конкретную позицию относительно данных сроков и ваши уверения в том, что все взятые на себя обязательства будут завершены», - призвала она подрядчиков.

Министр экономики подчеркнула, что к РУП «Черноморэнерго» претензий по срокам нет.

По словам гендиректора «Черономорэнерго» Аслан Басария, сроки реализации строительных работ на двух подстанциях «Сухум-1» и «Гудаута» начались в конце прошлого года.

«В прошлом году было освоено около 20 млн по подстанции 110 кВ «Сухум-1» - работы проведены, модуль и часть силового оборудования уже установлены. В связи с пандемией коронавируса у нас усложнился процесс заказа и доставки определенного оборудования. При адекватных сроках доставки оборудования все работы будут завершены в пределах оговоренных сроков», - разъяснил Аслан Басария.

По итогам совещания все подрядчики подписали соответствующие протоколы о сроках завершения работ.

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Кристина Озган в заключение отметила, что работы на объектах будут находиться под постоянным контролем Минэкономики, и поручила УКСу еженедельно информировать о ходе работ. В случае срывов утвержденных графиков работ министерство экономики будет обращаться в соответствующие органы о принятии мер воздействия.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июня 2020 16:48

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