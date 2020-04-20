АСЛАН БЖАНИЯ: ДЕТИ – НАШЕ БОГАТСТВО И НАДЕЖДА НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

«Дети – наше богатство и надежда на светлое будущее. Международный День защиты детей отмечается ежегодно более чем в 50 странах мира. Этот праздник был учрежден с целью напомнить мировому сообществу о необходимости защитить детей от войн, уважать и соблюдать их права.

Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания выступил с обращением по случаю Международного дня защиты детей

В любом государстве забота о подрастающем поколении – жизненно важная, стратегическая задача. От ее успешного решения зависит благополучие нации, ее нравственная основа. Мы будем создавать новые условия для получения качественного и доступного образования, сохранения здоровья и безопасности жизни детей, занятий спортом и творческой самореализации», - говорится в Обращении.

Президент выразил слова благодарности матерям, бабушкам, педагогам, медицинским и социальным работникам, всем, кто посвятил себя работе с детьми.

«Спасибо за ваш ежедневный самоотверженный труд, за любовь и вдохновенную заботу.

Желаю всем детям мирного неба, больших возможностей и великих достижений.

Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым», - отмечается в обращении президента.