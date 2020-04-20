ВЛАДИМИР АНУА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ
Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. Указом Президента Абхазии Аслана Бжания Владимир Ануа назначен министром обороны РА.
Ануа Владимир Иванович родился 2 января 1957 г. в с. Тамыш Очамчырского района.
В 1974 г. окончил тамышскую среднюю школу.
В 1974 – 1976 гг. учился в Ачигварском совхозе-техникуме.
В 1977 – 1979 гг. – служба в рядах Советской армии.
В 1981 – 1988 гг. – студент-заочник Института субтропического хозяйства (Сухум), агроном.
В 1981 – 1987 гг. одновременно с учебой работал в Тамышском совхозе-заводе.
В 1987 – 1992 гг. – глава администрации села Тамыш.
В 1992 – 1993 гг., в период грузино-абхазской войны, был бойцом, начальником штаба 1-го полка, командиром 1-го полка.
С 1995 г. по настоящее время – заместитель министра обороны Абхазии, командующий Восточной группы войск.
В 1998 г. за успешные действия в ходе «шестидневной» Гальской войны присвоено звание генерал-майора.
В 2018 г. Ануа присвоено воинское звание генерал-полковника.
Награжден Орденом Леона.
Женат, имеет троих детей.
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