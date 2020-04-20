БОРИС ЛАКВИТАВА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ РА
Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указ о назначении заместителем председателя Службы Государственной безопасности Лаквитава Бориса Александровича.
Лаквитава Борис Александрович родился 12 января 1966 года в селе Киндги Очамчырского района Абхазской АССР.
В 1984-1986 годах – военнослужащий срочной службы ВС СССР.
В 1997 году – окончил Абхазский государственный университет.
В 1992-1993 годах – участвовал в Отечественной войне народа Абхазии.
С 1996 года – работал на различных должностях в СГБ РА.
Проходил курсы повышения квалификации по линии ФСБ РФ.
Неоднократно поощрялся руководством СГБ и Минобороны РА.
Указом президента РА №380 от 20 января 2011 года Лаквитава присвоено звание полковника.
Последнее от
- ЗУРАБ КАДЖАЯ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
- АСЛАН БЖАНИЯ: ДЕТИ – НАШЕ БОГАТСТВО И НАДЕЖДА НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
- ВЛАДИМИР АНУА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ
- УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ, ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ
- У 238 КУРСАНТОВ ЗАВЕРШИЛСЯ КАРАНТИН В ПАНСИОНАТЕ «АЙТАР»