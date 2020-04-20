СТАНИСЛАВ АМИЧБА ПРЕДСТАВЛЕН АКТИВУ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников администрации за проделанную работу.

«Я знаю, насколько ситуация в районе непростая. Вы старались, несмотря на сложности. Мы надеемся, ситуация постепенно будет улучшаться. Станислав Ильич хорошо известен в районе и я призываю всех, невзирая на политические взгляды, встать плечом к плечу и работать во благо района», - сказал А.Бжания.

Президент призвал нового исполняющего обязанности районной Администрации при подборе кадров учитывать их опыт и профессиональные качества.

В свою очередь Станислав Амичба поблагодарил президента за оказанное ему доверие и заверил его, что поставленные задачи будут выполнены.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.