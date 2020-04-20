СТАНИСЛАВ АМИЧБА ПРЕДСТАВЛЕН АКТИВУ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания представил активу Очамчырского района Станислава Амичба, назначенного 29 мая исполняющим обязанности главы Администрации района. В церемонии представления участвовали вице-президент Бадра Гунба и депутаты парламента.
Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников администрации за проделанную работу.
«Я знаю, насколько ситуация в районе непростая. Вы старались, несмотря на сложности. Мы надеемся, ситуация постепенно будет улучшаться. Станислав Ильич хорошо известен в районе и я призываю всех, невзирая на политические взгляды, встать плечом к плечу и работать во благо района», - сказал А.Бжания.
Президент призвал нового исполняющего обязанности районной Администрации при подборе кадров учитывать их опыт и профессиональные качества.
В свою очередь Станислав Амичба поблагодарил президента за оказанное ему доверие и заверил его, что поставленные задачи будут выполнены.
Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
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