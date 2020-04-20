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Абхазия Информ

СТАНИСЛАВ АМИЧБА ПРЕДСТАВЛЕН АКТИВУ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Новости Понедельник, 01 июня 2020 18:30
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СТАНИСЛАВ АМИЧБА ПРЕДСТАВЛЕН АКТИВУ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания представил активу Очамчырского района Станислава Амичба, назначенного 29 мая  исполняющим обязанности главы Администрации района. В церемонии представления участвовали  вице-президент Бадра Гунба и депутаты парламента. 

Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников администрации за проделанную работу.

«Я знаю, насколько ситуация в районе непростая.  Вы старались, несмотря на сложности. Мы надеемся, ситуация постепенно будет улучшаться.  Станислав Ильич хорошо известен в районе и я призываю всех, невзирая на политические взгляды, встать плечом к плечу и работать во благо района», - сказал А.Бжания.

Президент призвал нового исполняющего обязанности районной Администрации  при подборе кадров учитывать их  опыт и профессиональные  качества. 

В свою очередь Станислав Амичба поблагодарил президента за оказанное ему доверие и заверил его, что поставленные задачи будут выполнены.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июня 2020 18:46

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