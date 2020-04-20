 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»

Доклад Центра социально-экономических исследований О коллизиях в постсовременном мире (вместо введения). Глобальный кризис, разразившийся на…
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
мая 26 2020
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
мая 22 2020
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ

В мире

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
мая 26 2020

ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ

При этом марш "Бессмертного полка" планируется провести 26 июля, в День ВМФ НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая.…
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА
мая 21 2020
В ВОЗ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НИ У КОГО ИЗ 56 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУС НЕ ВЫЯВЛЕН

Новости Понедельник, 01 июня 2020 20:29
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 56 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден, сообщает 1 июня оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся три пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

Прочитано 3 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СТАНИСЛАВ АМИЧБА ПРЕДСТАВЛЕН АКТИВУ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.