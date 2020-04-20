ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НИ У КОГО ИЗ 56 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУС НЕ ВЫЯВЛЕН

Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 56 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден, сообщает 1 июня оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся три пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.