ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НИ У КОГО ИЗ 56 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУС НЕ ВЫЯВЛЕН
Сухум. 1 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 56 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден, сообщает 1 июня оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся три пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
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