В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТА И СТАТИСТИКИ

Вмце-премьер, министр экономики Кристина Озган проинформировала участников встречи о том, что у Госкомитет по статистике уже есть предложения по вопросам реформирования учета и статистики и они не раз предлагались на рассмотрение правительству.

В совещании приняли участие Министр по налогам и сборам, Министр туризма, Министр сельского хозяйства и председатель Государственного комитета по статистике.

«Мы посчитали необходимым обсудить данные предложения с представителями ведущих министерств и выработать конкретные меры на краткосрочную и долгосрочную перспективу», - отметила она.

Председатель Госкомстата Кама Гогия уточнила, что в отличие от России, в Абхазии действует советская система учета.

«Жизнь меняется, и у нас возникли новые организационно-правовые формы. Многие стали переходить на ИП (индивидуальное предпринимательство). У нас же в законодательстве не указано, что ИП обязаны отчитываться, поэтому статистика стала ухудшаться», - отметила Кама Гогия.

По ее словам, из-за невозможности полноценного учета ИП, у Госкомстата нет достоверных данных и по туристической отрасли. Например, как уточнила председатель Госкомстата, у значительного числа граждан имеются гостевые дома, статус которых по сей день не определен.

«В позапрошлом году мы утверждали новые формы отчетности для Министерства по курортам и туризму, но никакого продвижения так и не было», - отметила Кама Гогия.

Со своей стороны министр туризма Теймураз Хишба отметил, что для завершения внедрения новой формы отчетности необходимо перейти на электронную систему, аналогичную той, которая имеется у министерства по налогам и сборам.

Что касается министерства сельского хозяйства, то тма, по словам Камы Гогия, несмотря на принятое несколько лет назад постановление Кабмина о проведении сельскохозяйственной переписи, она так и не была проведена.

По мнению председателя Госкомстата, нет необходимости разрабатывать отдельную форму отчетности для Минсельхоза, лучше ввести похозяйственную книгу, которую будут вести представители региональных отделений Госкомстата.

«Кама Алексеевна поставила актуальный вопрос предоставления отчетности индивидуальными предпринимателями. Другой не менее сложный вопрос касается предпринимателей, осуществляющих деятельность, подпадающую под специальный режим налогообложения. Эта сфера вообще никак не учитывается», - сказал министр по налогам и сборам Даур Курмазия.

По его словам, на сегодняшний день практически отсутствует статистическая отчетность физических лиц. Для решения данной проблемы министерством по налогам и сборам разработан законопроект «О внесении изменений в Закон «О государственной регистрации», который уже находится в правительстве. Данные изменения позволят предпринимателям предоставлять отчетность в «одно окно» и избежать дублирования предоставления документов.

Министр экономики Кристина Озган предложила использовать наработки министерства по налогам и сборам и адаптировать их с учетом предложений Госкомстата.

«Такой механизм соответствует современным требованиям и, на мой взгляд, безусловно, улучшит и скорректирует учет, который ведется сегодня в сторону актуальных данных», - подытожила она.

На совещании также рассматривался вопрос перехода на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), в то время, как в Абхазии до сих пор используется Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ).

Резюмируя итоги совещания, Кристина Озган попросила участников принять активное участие в решении данных вопросов.

«Мы, со своей стороны, сформулируем ваши предложения в соответствующий проект решения Правительства и отправим вам на согласование», - заключила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.