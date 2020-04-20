ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ В ФОНД МЕДСТРАХОВАНИЯ ПОСТУПИЛО 10,12 МЛН РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 17,5 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с председателем Фонда обязательного медицинского страхования Валентиной Жиба.
В. Жиба рассказала главе правительства о положении дел в Фонде, ходе реализации основных программ и начислениях за пять месяцев текущего года.
По её словам, за пять месяцев 2020 года в бюджет фонда поступило 10 млн 121 тыс. рублей при ориентировочном плане 17 млн 500 тыс. рублей.
Жиба пояснила, что на фоне угрозы коронавируса и с учётом того, что плательщиками страховых взносов в фонд являются хозрасчётные организации, поступления в последние месяцы значительно сократились.
Так, в апреле на счёт фонда поступили 1 млн 847 тыс. рублей, в мае - 2 млн рублей при ежемесячном плане - 3 млн 500 тыс. рублей.
Председатель Фонда пояснила, что из-за недостатка средств значительно страдают мероприятия по обеспечению препаратами онкологических больных. Для своевременного снабжения медучреждений препаратами для химиотерапии онкобольных Фонд приобретает их у РУП «Абхазфармация».
Задолженность Фонда перед «Абхазфармацией», скопившаяся за последние месяцы, составляет 7 млн рублей.
Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководству Фонда проработать график погашения задолженности перед Абхазфармацией. Он отметил, что подобный план действий важен для полноценной реализации программы помощи онкологическим больным.
Последнее от
- В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТА И СТАТИСТИКИ
- ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: НИ У КОГО ИЗ 56 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУС НЕ ВЫЯВЛЕН
- СТАНИСЛАВ АМИЧБА ПРЕДСТАВЛЕН АКТИВУ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
- БОРИС ЛАКВИТАВА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ РА
- ЗУРАБ КАДЖАЯ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА