ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ В ФОНД МЕДСТРАХОВАНИЯ ПОСТУПИЛО 10,12 МЛН РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 17,5 МЛН РУБЛЕЙ

По её словам, за пять месяцев 2020 года в бюджет фонда поступило 10 млн 121 тыс. рублей при ориентировочном плане 17 млн 500 тыс. рублей.

В. Жиба рассказала главе правительства о положении дел в Фонде, ходе реализации основных программ и начислениях за пять месяцев текущего года.

Жиба пояснила, что на фоне угрозы коронавируса и с учётом того, что плательщиками страховых взносов в фонд являются хозрасчётные организации, поступления в последние месяцы значительно сократились.

Так, в апреле на счёт фонда поступили 1 млн 847 тыс. рублей, в мае - 2 млн рублей при ежемесячном плане - 3 млн 500 тыс. рублей.

Председатель Фонда пояснила, что из-за недостатка средств значительно страдают мероприятия по обеспечению препаратами онкологических больных. Для своевременного снабжения медучреждений препаратами для химиотерапии онкобольных Фонд приобретает их у РУП «Абхазфармация».

Задолженность Фонда перед «Абхазфармацией», скопившаяся за последние месяцы, составляет 7 млн рублей.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководству Фонда проработать график погашения задолженности перед Абхазфармацией. Он отметил, что подобный план действий важен для полноценной реализации программы помощи онкологическим больным.