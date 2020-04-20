МИД РА: ГРУЗИЯ ТИРАЖИРУЕТ ЗАВЕДОМО НЕДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СИТУАЦИИ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В АБХАЗИИ

Беручашвили опубликовала картинку с переползающей через колючую проволоку девочкой. Пост приурочен к Международному дню защиты детей и призван, как считают в МИД РА, «продемонстрировать якобы дискриминационное отношение к жителям Галского района Абхазии, в частности, в вопросе получения образования на грузинском языке».

Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ. «Тиражируя заведомо недостоверную информацию о ситуации с правами человека в республике, Грузия последовательно проводит курс на информационную блокаду и международную изоляцию Абхазии». Об этом говорится в Комментарии МИД РА, распространенном в связи с провокационным постом в социальной сети «Твиттер» посла Грузии в Великобритании Т. Беручашвили

В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на провокационный пост в социальной сети «Твиттер» посла Грузии в Великобритании Т. Беручашвили. Публикация «душераздирающей» картинки с переползающей через колючую проволоку девочкой приурочена к Международному дню защиты детей и призвана продемонстрировать якобы дискриминационное отношение к жителям Галского района Абхазии, в частности, в вопросе получения образования на грузинском языке.

Совершенно очевидно, что очередной циничный выпад дипломатического представителя Грузии, сделанный на фоне и под прикрытием Международного дня защиты детей, четко вписывается в политику информационного очернения Республики Абхазия. Под видом заботы о детях, посол Грузии в Великобритании пытается демонизировать Абхазию, создавая тенденциозное впечатление о происходящих в стране процессах.

Следует подчеркнуть, что жители Галского района Республики Абхазия пользуются правом на получение образования на родном языке, а также другими основополагающими правами.

Министерство иностранных дел Республики Абхазии неоднократно обращало внимание на недопустимость распространения искаженной информации о ситуации в Абхазии и сознательного введения в заблуждение международного сообщества. Тиражируя заведомо недостоверную информацию о ситуации с правами человека в республике, Грузия последовательно проводит курс на информационную блокаду и международную изоляцию Абхазии. Вызывает серьезное разочарование, что на протяжении многих лет Западные партнеры Грузии, опираясь на заведомо искаженную информацию используют ее в качестве единственно верного источника. При этом остаются незамеченными многочисленные серьезные нарушения официальными властями Грузии международного гуманитарного права в отношении граждан Республики Абхазия.

Официальные лица Грузии и сочувствующие им представители международного сообщества никак не могут взять в толк, что подобная политика лишь отдаляет возможность продуктивного диалога между сторонами.

Абхазская сторона в ходе предстоящих консультаций с сопредседателями Женевских международных дискуссий намерена заявить о недопустимости распространения официальными представителями Грузии недостоверной информации порочащих образ Республики Абхазия на международной арене.