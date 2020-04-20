В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ БОЛЬШЕ НЕТ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 57 человек. Диагноз «коронавирусная инфекция» ни у кого не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Сегодня из Гудаутского госпиталя выписаны трое остававшихся пациентов. На данный момент в стационаре ЦРБ нет больных коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 26 человек выздоровели, и один пациент умер. Еще один зараженный – военнослужащий российской военной базы проходил лечение в лазарете.
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