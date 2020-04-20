 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»

Доклад Центра социально-экономических исследований О коллизиях в постсовременном мире (вместо введения). Глобальный кризис, разразившийся на…
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
мая 26 2020
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
мая 22 2020
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ

В мире

СЕНАТ ФРАНЦИИ: СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ
июня 02 2020

СЕНАТ ФРАНЦИИ: СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ

2 июня 2020. Телеканал «Культура». Французский сенат постановил, что Собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен…
ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
мая 26 2020
ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ БОЛЬШЕ НЕТ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Вторник, 02 июня 2020 19:33
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 57 человек. Диагноз «коронавирусная инфекция» ни у кого не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Сегодня из Гудаутского госпиталя выписаны трое остававшихся пациентов. На данный момент в стационаре ЦРБ нет больных коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 26 человек выздоровели, и один пациент умер. Еще один зараженный – военнослужащий российской военной базы проходил лечение в лазарете.

Прочитано 1 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ: "Я ВСЕГДА ГОТОВ К РАБОТЕ С ПАРЛАМЕНТОМ И НАДЕЮСЬ НА АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.