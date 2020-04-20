МЭР СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ С МАТЕРЯМИ ПОГИБШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ

«Нас объединили наши дети. Мы, пока живы, будем общаться», - сказала председатель городского «Движения матерей за мир социальную справедливость» Фируза Чамагуа-Капба.

Как сообщает пресс-служба столичной Администрации, матери героев войны рассказали мэру о своей деятельности. В офис обращаются родные погибших в Отечественной войне народа Абхазии, в том числе и добровольцев. Они обмениваются воспоминаниями о ребятах, обсуждают разные темы и проблемы, касающиеся семей погибших.

Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ. Представители сухумского отделения «Движение матерей за мир и социальную справедливость» пригласили в свой офис главу администрации города Сухум Беслана Эшба.

Она рассказала о поездках матерей на Северный Кавказ и Турцию для встречи с семьями добровольцев.

Глава Администрации Сухума отметил, что готов и в дальнейшем поддерживать деятельность организации и предложил заключить договоры с организациями добровольцев из Северного Кавказа, чтобы и далее более тесно сотрудничать и помогать семьям погибших.

«Мы, со своей стороны, всегда готовы помогать и быть рядом», - сказал Беслан Эшба.

Участники встречи также обсудили вопросы, связанные с поиском пропавших без вести во время войны.

Также был поднят вопрос о необходимости разграничения статуса тех, кто воевал на полях сражений и тех, кто обеспечивал фронт необходимым.