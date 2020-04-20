СОВЕРШЕН ПОБЕГ ИЗ-ПОД СТРАЖИ

Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ. Содержащийся на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы ранее задержанный Киракосян Гурген Арменакович, 1988 года рождения, примерно в 06:00 ч. 1 июня, освободившись от специальных средств – наручников, используя постельное белье, через окно палаты спустился с третьего этажа и покинул пределы больницы. Об этом сообщает сайт МВД Абхазии. https://www.mvdra.org/press/10529/

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Киракосяна Г. А. по признакам преступления, предусмотренного ч.1.ст.315 УК РА (побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Ранее судимый житель села Яштуха Сухумского района Гурген Киракосян, обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и находившийся на период расследования уголовного дела, возбужденного в отношении его по ч. 1 ст. 217 УК РА, под санкцией подписки о невыезде, в связи с неявкой в суд 5 марта 2020 г. был объявлен в розыск и задержан 15 мая.

Приказом министра внутренних дел Дмитрия Дбара в отношении сотрудников, несших службу по охране задержанного Киракосяна Г. А., назначена служебная проверка. Материал проверки переслан в Генеральную прокуратуру РА для принятия процессуального решения.

Приняты оперативно-розыскные меры по установлению местонахождения и задержанию Киракосяна.