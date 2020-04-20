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Абхазия Информ

СОВЕРШЕН ПОБЕГ ИЗ-ПОД СТРАЖИ

Новости Вторник, 02 июня 2020 20:32
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СОВЕРШЕН ПОБЕГ ИЗ-ПОД СТРАЖИ

Сухум. 2 июня 2020. Абхазия-Информ. Содержащийся на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы ранее задержанный Киракосян Гурген Арменакович, 1988 года рождения,  примерно в 06:00 ч.  1 июня, освободившись от специальных средств – наручников, используя постельное белье, через окно палаты спустился с третьего этажа и покинул пределы больницы. Об этом сообщает сайт МВД Абхазии. https://www.mvdra.org/press/10529/

 Прокуратура  Сухума возбудила уголовное дело  в отношении Киракосяна  Г. А. по признакам преступления, предусмотренного ч.1.ст.315 УК РА (побег из места лишения свободы или из-под стражи).  

Ранее судимый житель села  Яштуха Сухумского района Гурген Киракосян, обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и  находившийся на период расследования уголовного дела, возбужденного в отношении его по ч. 1 ст. 217 УК РА, под санкцией подписки о невыезде, в связи с неявкой в суд 5 марта 2020 г. был объявлен в розыск и задержан 15 мая. 

Приказом министра внутренних дел Дмитрия Дбара  в отношении сотрудников, несших службу по охране задержанного Киракосяна Г. А., назначена служебная проверка. Материал проверки переслан в Генеральную прокуратуру РА для принятия процессуального решения.

Приняты оперативно-розыскные меры по установлению местонахождения и задержанию Киракосяна. 

Прочитано 20 раз Последнее изменение Вторник, 02 июня 2020 21:34

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