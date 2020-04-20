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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВРУЧИЛ ШТАНДАРТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ НОВОМУ ГЛАВЕ ОБОРОННОГО ВЕДОМСТВА ГЕРОЮ АБХАЗИИ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ВЛАДИМИРУ АНУА

Новости Среда, 03 июня 2020 13:09
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АСЛАН БЖАНИЯ ВРУЧИЛ ШТАНДАРТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ НОВОМУ ГЛАВЕ ОБОРОННОГО ВЕДОМСТВА ГЕРОЮ АБХАЗИИ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ВЛАДИМИРУ АНУА

Сухум. 3 мая 2020. Абхазия-Информ. 3 июня в Министерстве обороны прошло торжественное собрание по случаю вручения Главнокомандующим Вооруженными Силами, президентом Асланом Бжания штандарта министра обороны новому главе оборонного ведомства Герою Абхазии, генерал-полковнику Владимиру Ануа, сообщили «Абхазия-Информ» в пресс-службе Минобороны. .

1 июня президент Аслан Бжания подписал указ о назначении Владимира Ануа министром обороны РА.

Экс-министр обороны, Герой Абхазии, генерал армии Мираб Кишмария указом президента назначен главным военным советником Минобороны РА.

Выступая на торжественном собрании Владимира Ануа сказал:

«В первую очередь я хочу поблагодарить Главнокомандующего Вооруженными Силами, Президента Республики Абхазия за оказанное доверие. Я в полной мере осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности.

Министерство обороны занимает особое место в системе исполнительной власти. Нашей первостепенной задачей всегда была и остается защита государства от внешних угроз.

Сложная геополитическая обстановка в регионе требует от нас поддерживать на высоком уровне боевую готовность Вооруженных Сил, укреплять сотрудничество в военной области с союзниками и стратегическими партнерами.

Перед нами стоит задача по реализации межведомственных и межгосударственных обязательств, модернизации Вооруженных Сил, обеспечению социальных гарантий военнослужащим.

Уверен, что вместе с личным составом Министерства обороны, при поддержке Главнокомандующего мы справимся со всеми стоящими перед нами задачами».

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Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 03 июня 2020 13:20

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