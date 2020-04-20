АСЛАН БЖАНИЯ ВРУЧИЛ ШТАНДАРТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ НОВОМУ ГЛАВЕ ОБОРОННОГО ВЕДОМСТВА ГЕРОЮ АБХАЗИИ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ВЛАДИМИРУ АНУА
Сухум. 3 мая 2020. Абхазия-Информ. 3 июня в Министерстве обороны прошло торжественное собрание по случаю вручения Главнокомандующим Вооруженными Силами, президентом Асланом Бжания штандарта министра обороны новому главе оборонного ведомства Герою Абхазии, генерал-полковнику Владимиру Ануа, сообщили «Абхазия-Информ» в пресс-службе Минобороны. .
1 июня президент Аслан Бжания подписал указ о назначении Владимира Ануа министром обороны РА.
Экс-министр обороны, Герой Абхазии, генерал армии Мираб Кишмария указом президента назначен главным военным советником Минобороны РА.
Выступая на торжественном собрании Владимира Ануа сказал:
«В первую очередь я хочу поблагодарить Главнокомандующего Вооруженными Силами, Президента Республики Абхазия за оказанное доверие. Я в полной мере осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности.
Министерство обороны занимает особое место в системе исполнительной власти. Нашей первостепенной задачей всегда была и остается защита государства от внешних угроз.
Сложная геополитическая обстановка в регионе требует от нас поддерживать на высоком уровне боевую готовность Вооруженных Сил, укреплять сотрудничество в военной области с союзниками и стратегическими партнерами.
Перед нами стоит задача по реализации межведомственных и межгосударственных обязательств, модернизации Вооруженных Сил, обеспечению социальных гарантий военнослужащим.
Уверен, что вместе с личным составом Министерства обороны, при поддержке Главнокомандующего мы справимся со всеми стоящими перед нами задачами».
Последнее от
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ МИНОБОРОНЫ НОВОГО МИНИСТРА ВЛАДИМИРА АНУА
- СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА ОВД ПО СУХУМСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ ДОСЛЕДСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ СТРЕЛЬБЫ У ДОМА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РА
- АСЛАН БЖАНИЯ: ПОДДЕРЖКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДОЛЖНА СТАТЬ ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН
- 4 ИЮНЯ В РЯД РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ
- СОВЕРШЕН ПОБЕГ ИЗ-ПОД СТРАЖИ