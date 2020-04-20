ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ МИНОБОРОНЫ НОВОГО МИНИСТРА ВЛАДИМИРА АНУА

Глава государства отметил, что на плечи министра ложится большая ответственность, выразил уверенность в том, что под руководством Владимира Ануа будут продолжены и приумножены все начинания по укреплению обороноспособности Вооруженных сил РА, усилению воинской дисциплины, поднятию морального и боевого духа подразделений ВС РА.

По словам Аслана Бжания, «именно война сделала профессиональным военным Владимира Ануа, человека гражданской профессии». «Вы его хорошо знаете, на протяжении всех послевоенных лет он занимает высокие командные должности в министерстве обороны», - сказал президент.

Новый глава оборонного ведомства поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия в деле укрепления Вооруженных сил и обороноспособности государства.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить бывшего министра обороны, легендарного полководца Мираба Борисовича Кишмария. Имя Мираба Борисовича внесено золотыми буквами в историю наших вооруженных сил. Это факт! Я думаю, что мы и впредь будем гордиться нашими вооруженными силами!» - сказал глава государства.

Президент наградил Мираба Кишмария за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Орденом Мужества («Афырхаҵара аорден»).

Мираб Кишмария назначен главным военным советником министра обороны.

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Текст выступления Президента Республики Абхазия Аслана Бжания

Товарищи офицеры!

Для меня, как для главнокомандующего вооруженными силами Абхазии имеет особое значение наша сегодняшняя встреча. В этом зале сидят офицеры, от которых зависит боеспособность наших вооруженных сил. Абхазская армия является ровесницей современного абхазского государства. Она берет свои истоки с формирования отдельного полка внутренних войск, который в народе назывался «абхазской гвардией». Бойцы этого полка вступили в неравный бой с грузинскими оккупантами 14 августа 1992 года.

Формирование регулярной армии, ее руководящих органов - министерства обороны и генерального штаба проходили в условиях Отечественной войны. (Указ о создании Министерства Обороны и Генерального штаба 11 октября 1992 года подписал Председатель Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба) Сегодня мы не можем не вспомнить, отцов основателей современной абхазской армии, наших полководцев – Владимира Аршба, Сергея Дбар, Султана Сосналиева. Первые подразделения Вооруженных сил составили отряды ополчения. До сегодняшнего дня основной костяк национальной армии составляют резервисты. Как многих из вас, именно война сделала профессиональным военным Владимира Ануа, человека гражданской профессии. Вы его хорошо знаете, на протяжении всех послевоенных лет, он занимает высокие командные должности в министерстве обороны.

Я уверен, что под его руководством будут продолжены и приумножены все начинания по укреплению обороноспособности вооруженных сил, усилению воинской дисциплины и поднятию морального и боевого духа подразделений вооруженных сил Абхазии.