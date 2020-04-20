 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»

Доклад Центра социально-экономических исследований О коллизиях в постсовременном мире (вместо введения). Глобальный кризис, разразившийся на…
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
мая 26 2020
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ
мая 22 2020
АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА ВЕДЕТСЯ ПО ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ

В мире

СЕНАТ ФРАНЦИИ: СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ
июня 02 2020

СЕНАТ ФРАНЦИИ: СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ

2 июня 2020. Телеканал «Культура». Французский сенат постановил, что Собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен…
ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
мая 26 2020
ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ПРИОСТАНОВЛЕНО

Новости Среда, 03 июня 2020 19:35
Оцените материал
(0 голосов)
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ПРИОСТАНОВЛЕНО

Сухум. 3 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопросам социальной поддержки граждан, нуждающихся в жилье или его улучшении посвящалось совещание у премьер-министра Александра Анкваба.

В совещании участвовали министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, начальник правового отдела министерства, секретарь двух государственных программ по оказанию помощи в приобретении жилья Ромео Черкезия.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, Руслан Аджба представил главе правительства отчёт о результатах реализации программ «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан Республики Абхазия» и «Жильё - 2021».

В течение 2019 года в рамках первой программы из 49 заявлений комиссией было вынесено 12 положительных решений. 11-ти семей стали обладателями жилья, приобретённого государством.

По государственной целевой программе «Жильё - 2021» за 2019 год поступило 318 заявлений, из них 42 заявления межведомственной комиссией были одобрены.

Так, приобретено нуждающимся в жилплощади лицам 54 квартиры и домовладения. Средства программ, заложенные в бюджете на 2019 год, освоены.

Из-за ограничения финансирования комиссия на 2020 год комиссия приостановила приём документов.

Представители Минсоцобеспечения уточнили, что подход к формированию списка кандидатов в двух программах принципиально разный.

К участию в первой программе допущены лица, принадлежащие к нескольким категориям: инвалиды 1-ой группы, в том числе, инвалиды 1-ой группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.; семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.; семьи погибших при исполнении служебных обязанностей; семьи пропавших без вести лиц; многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.

Программа «Жилище-2021» предусматривала условия предоставления возвратных средств и допускала к участию инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. 2-ой группы, многодетные семьи, где трое и более детей, лиц, на иждивении которых ребёнок инвалид и пр.

Однако обе программы предусматривали одно общее условие в дополнение к критериям, прописанным в паспортах программ - претендент не должен был обладать ранее на праве собственности жилье на территории Абхазии.

Премьер-министр Александр Анкваб ознакомился с документацией государственных программ, поручил министру оценить эффективность программ и перспективу продолжения их реализации, а также организовать работу по централизованному информированию претендентов о приостановлении финансирования программ в условиях угрозы экономической стабильности.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 03 июня 2020 19:37

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « У 7 КУРСАНТОВ ПОДТВЕРДИЛАСЬ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.