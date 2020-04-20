ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ПРИОСТАНОВЛЕНО

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, Руслан Аджба представил главе правительства отчёт о результатах реализации программ «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан Республики Абхазия» и «Жильё - 2021».

В совещании участвовали министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, начальник правового отдела министерства, секретарь двух государственных программ по оказанию помощи в приобретении жилья Ромео Черкезия.

Сухум. 3 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопросам социальной поддержки граждан, нуждающихся в жилье или его улучшении посвящалось совещание у премьер-министра Александра Анкваба.

В течение 2019 года в рамках первой программы из 49 заявлений комиссией было вынесено 12 положительных решений. 11-ти семей стали обладателями жилья, приобретённого государством.

По государственной целевой программе «Жильё - 2021» за 2019 год поступило 318 заявлений, из них 42 заявления межведомственной комиссией были одобрены.

Так, приобретено нуждающимся в жилплощади лицам 54 квартиры и домовладения. Средства программ, заложенные в бюджете на 2019 год, освоены.

Из-за ограничения финансирования комиссия на 2020 год комиссия приостановила приём документов.

Представители Минсоцобеспечения уточнили, что подход к формированию списка кандидатов в двух программах принципиально разный.

К участию в первой программе допущены лица, принадлежащие к нескольким категориям: инвалиды 1-ой группы, в том числе, инвалиды 1-ой группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.; семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.; семьи погибших при исполнении служебных обязанностей; семьи пропавших без вести лиц; многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.

Программа «Жилище-2021» предусматривала условия предоставления возвратных средств и допускала к участию инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. 2-ой группы, многодетные семьи, где трое и более детей, лиц, на иждивении которых ребёнок инвалид и пр.

Однако обе программы предусматривали одно общее условие в дополнение к критериям, прописанным в паспортах программ - претендент не должен был обладать ранее на праве собственности жилье на территории Абхазии.

Премьер-министр Александр Анкваб ознакомился с документацией государственных программ, поручил министру оценить эффективность программ и перспективу продолжения их реализации, а также организовать работу по централизованному информированию претендентов о приостановлении финансирования программ в условиях угрозы экономической стабильности.