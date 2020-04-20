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Абхазия Информ

БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ ТРИ НОВЫЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ

Новости Среда, 03 июня 2020 19:58
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БАНК АБХАЗИИ ВЫПУСТИЛ ТРИ НОВЫЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ

Сухум. 3 июня 2020. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявил о выпуске в обращение памятной монеты «75 лет Великой Победы», а также памятных монет «Абхазский охотник», «Убыхский князь и его аталык» из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа». Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.

Художник памятных монет – Батал Джапуа.

Все монеты изготовлены из серебра 925 пробы

Памятная монета «75 лет Победы» номиналом в 10 апсар выпущена тиражом в 1000 штук.

На аверсе монеты «75 лет Победы» в верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия, под ним надпись на абхазском языке «Аҧсны Абанк», над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал монеты – 10 апсаров. В нижней части монеты обозначен год чеканки – 2020.

На реверсе монеты использован снимок   армейского фоторепортера С. Короткова под названием «Мать», на котором изображена абхазская   женщина Маруща Пачулиа с фотографией сына Алексея Аршба, героически погибшего в бою в Севастополе в 1942г..

Памятная монета «Абхазский охотник» номиналом в 20 апсар выпущена тиражом в 100 штук,

На аверсе изображены абхазские воины с известной фотографии второй половины XIX в. Д. И. Ермакова «Абхазские депутаты». На левой стороне поля изображены солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов, под ним номинал «20 апсаров» и дата 2019. В правой стороне поля отчеканена надпись «Аҧсны Абанк» (Банк Абхазии) и государственный герб Республики Абхазия.

На реверсе в центральном поле, расположено выполненное цветной тампопечатью изображение абхазского охотника в охотничьей бурке (агубанакь), с пастушьим посохом (алабашьа), натруской на шеи, кинжалом и кисетом на поясе. Изображение заключено в декоративную рамку с традиционным абхазским орнаментом, в верхней части которой расположены надписи "аҧсуа" и "абаза".

Памятная монета «Убыхский князь и его аталык» номиналом в 20, её тираж – 100 штук.

На аверсе монеты «Убыхский князь и его аталык» изображены абхазские воины с известной фотографии второй половины XIX в. Д. И. Ермакова «Абхазские депутаты». На левой стороне поля изображены солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов, под ним номинал 20 апсаров и дата 2019. В правой стороне поля отчеканена надпись «Аҧсны Абанк» (Банк Абхазии) и государственный герб Республики Абхазия.

На реверсе в центральном поле, расположено выполненное цветной тампопечатью изображение рисунка   Г.Г. Гагарина «Убыхский князь и его аталык» из альбома «Костюмы Кавказа». Изображение заключено в декоративную рамку с традиционным абхазским орнаментом, в верхней части которой расположены надписи " ҭәахы" и "убых".

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 03 июня 2020 20:02

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