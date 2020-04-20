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Абхазия Информ

СПЕКТАКЛЬ "ХАДЖИ-МУРАТ" БУДЕТ ПОКАЗАН В ЭФИРЕ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА "ТЕАТР"

Новости Среда, 03 июня 2020 20:29
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Сухум. 3 июня 2020. Абхазия-Информ. Спектакль "Хаджи-Мурат" будет показан в эфире российского телеканала "Театр", где его смогут увидеть миллионы зрителей. Кто-то мог ещё пару лет назад мечтать о таком? В общем, Абхазия теперь и театральная держава!», - с радостью сообщил на своем аккаунте в Фейсбуке директор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

Спектакль снят по мотивам одноименной повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат». Режиссёр-постановщик - Адгур Кове, художник-постановщик -        Батал Джапуа, художник по свету -     Евгений Лисицын, балетмейстер: - Людмила Вединяпина

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 03 июня 2020 20:30

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