СПЕКТАКЛЬ "ХАДЖИ-МУРАТ" БУДЕТ ПОКАЗАН В ЭФИРЕ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА "ТЕАТР"
Сухум. 3 июня 2020. Абхазия-Информ. Спектакль "Хаджи-Мурат" будет показан в эфире российского телеканала "Театр", где его смогут увидеть миллионы зрителей. Кто-то мог ещё пару лет назад мечтать о таком? В общем, Абхазия теперь и театральная держава!», - с радостью сообщил на своем аккаунте в Фейсбуке директор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.
Спектакль снят по мотивам одноименной повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат». Режиссёр-постановщик - Адгур Кове, художник-постановщик - Батал Джапуа, художник по свету - Евгений Лисицын, балетмейстер: - Людмила Вединяпина
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