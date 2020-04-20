ПРОКУРАТУРА ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ

Как сообщает пресс-служба МВД, 30 мая в 14 часов житель села Акуаска Очамчырского района Феризба Енвер Шалвович, 1978 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения вышел на проселочную дорогу и произвел выстрел из имеющегося у него оружия в проезжающий автомобиль.

От полученного ранения в область грудной клетки пассажир - житель г. Ткуарчал, 1966 года рождения, скончался на месте.

Водитель автомобиля, 1997 года рождения, так же житель г. Ткуарчал, маневрируя, пытаясь избежать повторного выстрела, наехал на вооруженного человека. Преступник с незначительными телесными повреждениями был доставлен в медучреждение и в настоящее время заключен под стражу.

При проведении неотложных следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли гладкоствольное многозарядное ружье 12-го калибра.