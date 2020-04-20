ПРОКУРАТУРА ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ
Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ. Прокуратура Очамчырского района возбудила уголовное дело по факту убийства, совершенного из хулиганских побуждений.
Как сообщает пресс-служба МВД, 30 мая в 14 часов житель села Акуаска Очамчырского района Феризба Енвер Шалвович, 1978 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения вышел на проселочную дорогу и произвел выстрел из имеющегося у него оружия в проезжающий автомобиль.
От полученного ранения в область грудной клетки пассажир - житель г. Ткуарчал, 1966 года рождения, скончался на месте.
Водитель автомобиля, 1997 года рождения, так же житель г. Ткуарчал, маневрируя, пытаясь избежать повторного выстрела, наехал на вооруженного человека. Преступник с незначительными телесными повреждениями был доставлен в медучреждение и в настоящее время заключен под стражу.
При проведении неотложных следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли гладкоствольное многозарядное ружье 12-го калибра.
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