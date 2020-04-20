ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ РА совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии пресекли попытку незаконного вывоза огнестрельного оружия из Республики Абхазия в Грузию. При досмотре на КПП «Ингур» ручной клади гражданина Абхазии Заркуа Зураба Циковича, 1996 года рождения, был обнаружен и изъят револьвер неустановленного образца с боеприпасами к нему. Об этом сообщается на сайте СГБ РА.