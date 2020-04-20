ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ РА совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии пресекли попытку незаконного вывоза огнестрельного оружия из Республики Абхазия в Грузию. При досмотре на КПП «Ингур» ручной клади гражданина Абхазии Заркуа Зураба Циковича, 1996 года рождения, был обнаружен и изъят револьвер неустановленного образца с боеприпасами к нему. Об этом сообщается на сайте СГБ РА.
Согласно справке Экспертно-криминалистического центра МВД РА, данный револьвер является боевым.
Следственный отдел СГБ РА возбудил уголовное дело по части 3 статьи 29, части 2 статьи 186 и части 1 статьи 217 УК РА (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия боеприпасов, а также покушение на его перемещение через государственную границу). З, Заркуа водворен в СИЗО СГБ РА.
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