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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Четверг, 04 июня 2020 11:20
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ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ РА совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии пресекли попытку незаконного вывоза огнестрельного оружия из Республики Абхазия в Грузию. При досмотре на КПП «Ингур» ручной клади гражданина Абхазии Заркуа Зураба Циковича, 1996 года рождения, был обнаружен и изъят револьвер неустановленного образца с боеприпасами к нему. Об этом сообщается на сайте СГБ РА.

Согласно справке Экспертно-криминалистического центра МВД РА, данный револьвер является боевым.

Следственный отдел СГБ РА возбудил уголовное дело по   части 3 статьи 29, части 2 статьи 186 и части 1 статьи 217 УК РА (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия боеприпасов, а также покушение на его перемещение через государственную границу). З, Заркуа водворен в СИЗО СГБ РА.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 04 июня 2020 11:30

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