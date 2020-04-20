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Абхазия Информ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТОЛИЦЫ

Новости Четверг, 04 июня 2020 12:49
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТОЛИЦЫ

Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Инфором. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба провел совещание с начальниками домоуправлений столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной Администрации, Эшба указал на слабое взаимодействие между домоуправлениями, Администрацией города и жителями.

«Прямого взаимодействия нет. Оно отсутствует. Мы не можем сказать, сколько в районе людей живет, сколько прописанных, но не находятся по месту прописки», - сказал глава Администрации.  

В Администрации создан новый департамент, который будет заниматься жилищно-коммунальным хозяйством.

В своем распоряжении «О систематизации жилищного фонда города Сухум» мэр поручил домоуправлениям в течение месяца предоставить информацию о количестве квартир, находящихся в муниципальной и частной собственности, а также количестве бесхозяйных квартир.

БТИ администрации Сухума должно предоставить департаменту жилищно-коммунального хозяйства и всем домоуправлениям информацию о собственниках квартир в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых администрацией Сухума.

Правовому отделу администрации поручено подготовить проект договора оказания услуг собственникам квартир в многоквартирных жилых домах, а также проект предложений по внесению изменений в действующее жилищное законодательство, регулирующее порядок содержания общего имущества собственниками квартир в многоквартирном жилом доме.

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