ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТОЛИЦЫ
Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Инфором. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба провел совещание с начальниками домоуправлений столицы.
Как сообщает пресс-служба столичной Администрации, Эшба указал на слабое взаимодействие между домоуправлениями, Администрацией города и жителями.
«Прямого взаимодействия нет. Оно отсутствует. Мы не можем сказать, сколько в районе людей живет, сколько прописанных, но не находятся по месту прописки», - сказал глава Администрации.
В Администрации создан новый департамент, который будет заниматься жилищно-коммунальным хозяйством.
БТИ администрации Сухума должно предоставить департаменту жилищно-коммунального хозяйства и всем домоуправлениям информацию о собственниках квартир в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых администрацией Сухума.
Правовому отделу администрации поручено подготовить проект договора оказания услуг собственникам квартир в многоквартирных жилых домах, а также проект предложений по внесению изменений в действующее жилищное законодательство, регулирующее порядок содержания общего имущества собственниками квартир в многоквартирном жилом доме.
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