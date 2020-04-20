ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТОЛИЦЫ

Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Инфором. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба провел совещание с начальниками домоуправлений столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной Администрации, Эшба указал на слабое взаимодействие между домоуправлениями, Администрацией города и жителями.

«Прямого взаимодействия нет. Оно отсутствует. Мы не можем сказать, сколько в районе людей живет, сколько прописанных, но не находятся по месту прописки», - сказал глава Администрации.

В Администрации создан новый департамент, который будет заниматься жилищно-коммунальным хозяйством.