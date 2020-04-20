ХАЧИК МИНАСЯН НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ. Хачик Минасян назначен заместителем главы Администрации Гагрского района.
Занимавший много лет эту должность Гайк Чилингарян освобождён от занимаемой должности по собственному желанию.
На днях и.о. главы Администрации Гагрского района Юрий Хагуш представил коллективу нового заместителя главы районной Администрации.
Минасян будет курировать вопросы транспорта и связи, агропромышленного сектора, сельских администраций. Он также будет координировать работу жилищного отдела, осуществлять взаимодействие с районным военным комиссариатом, отрядом военизированной пожарной охраны ГНС МЧС г. Гагра.
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