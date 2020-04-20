МИНЗДРАВУ С МИНФИНОМ ПОРУЧЕНО УСТАНОВИТЬ ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПЕРЕД «АБХАЗФАРМАЦИЕЙ»

Министерство здравоохранения реализует несколько программ, предусматривающих приобретение медикаментов: «Совершенствование противотуберкулёзной помощи населению», «Централизованное приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений», «Развитие и совершенствование организации заместительной терапии для больных терминальной почечной недостаточностью», «Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан Республики Абхазия на льготных условиях» и др. Выполнение этих программ не превышает 30% на текущий момент.

Цахнакия доложил премьер-министру об этапах реализации целевых программ Минздрава по обеспечению препаратами граждан, нуждающихся в медикаментозном курсовом лечении.

Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и директором республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация» Рустамом Адлейба по вопросам обеспечения лекарственными препаратами граждан республики, сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, программа «Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан Республики Абхазия на льготных условиях» нуждается в ежеквартальном финансировании в объеме 12 млн 500 тыс. рублей при ежегодной сумме в 50 млн рублей. Программа охватывает 8500 граждан Абхазии. В настоящее время эта программа не реализуется.

Руководитель «Абхазфармации» Рустам Адлейба рассказал о том, что заказчиками услуг по поставке медикаментов являются Минздрав, Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и Фонд обязательного медицинского страхования.

По словам Адлейба, эти ведомства задолжали «Абхазфармации» порядка 30 млн рублей. Объем задолженностей Минздрава перед «Абхазфармацией» составляет 18 млн рублей, Фонда обязательного медицинского страхования – 7 млн рублей, Фонда инвалидов – 9 млн рублей.

Глава правительства поручил Минздраву совместно с Минфином определить график погашения задолженностей с целью продолжения обеспечения граждан Абхазии необходимыми медикаментами.

На встрече речь также шла об улучшении организации процесса обеспечения сильнодействующими препаратами, строгого контроля за этим и обеспечения препаратами общего профиля инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

Александр Анкваб указал на необходимость создания единой государственной информационной базы по льготному отпуску медикаментов в целях контроля и своевременного реагирования на возникающие проблемы.

Представленные письма по финансированию указанных программ направлены в министерство финансов на срочное рассмотрение.