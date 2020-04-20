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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЯДА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Новости Четверг, 04 июня 2020 20:33
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Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указы о назначениях руководителей ряда республиканских органов управления.

Гвинджия Роман Хакибеевич назначен начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия.

Джинджия Аркадий Чичикович - начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.

Ахуба Адамыр Миронович - начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру назначен .

Джопуа Роман Владимирович -  начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия

Ашхацава Анзор Николаевича - начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия.

Все они занимали эти должности и при  прошлом составе правительства 

Прочитано 18 раз Последнее изменение Четверг, 04 июня 2020 21:10

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