АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЯДА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указы о назначениях руководителей ряда республиканских органов управления.
Гвинджия Роман Хакибеевич назначен начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия.
Джинджия Аркадий Чичикович - начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.
Ахуба Адамыр Миронович - начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру назначен .
Джопуа Роман Владимирович - начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия
Ашхацава Анзор Николаевича - начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия.
Все они занимали эти должности и при прошлом составе правительства
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