Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал указы о назначениях руководителей ряда республиканских органов управления.

Гвинджия Роман Хакибеевич назначен начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия.

Джинджия Аркадий Чичикович - начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.

Ахуба Адамыр Миронович - начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру назначен .

Джопуа Роман Владимирович - начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия

Ашхацава Анзор Николаевича - начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия.

Все они занимали эти должности и при прошлом составе правительства