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Абхазия Информ

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИи ФИТОСАНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ

Новости Четверг, 04 июня 2020 20:59
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ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИи ФИТОСАНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ

Сухум. 4 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопросам экологии, защиты растений, фитосанитарного контроля, предупреждения болезней животных и восстановления биоресурсов посвящалось рабочее совещание у первого вице-премьера Беслана Джопуа, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В совещании участвовали председатель Госкомитета по экологии Савелия Читанава, руководителя Госинспекции по карантину растений Аркадия Джинджия, начальника Государственной ветеринарной службы Романа Джопуа и начальника службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.

Владимир Герия сообщил первому вице-премьеру о графике мероприятий по борьбе с мраморным клопом и о результатах ранее проведённых мероприятий. Он уточнил, что до конца июня необходимо обработать растения фунгицидами.

Руководители профильных ведомств доложили Беслану Джопуа о результатах мониторинга состояния различных культур растений и борьбе с насекомыми-вредителями.

Участники совещания обсудили план предупредительных работ по пальмовому долгоносику и грибковым заболеваниям ореха.

На совещании была затронута и проблема вылова рыб в местах нереста и устьях рек.

Беслан Джопуа сказал о необходимости ужесточения контроля за выловом рыбы в водоёмах Абхазии орудиями ловли, воздействующими электрическим током, взрывом, токсичными химическими веществами.

Участники совещания сошлись во мнении, что решение ряда экологических проблем связано в том числе и с экологическим воспитанием, формированием у подрастающего поколения сознательного отношения к окружающей природной среде, с рациональным и бережным использованием природных ресурсов.

Касаясь рыбной путины, вице-премьер подчеркнул, что при утверждении допустимого улова целесообразно распределять квоты только между промышленными предприятиями по переработке рыбы, а также запретить во время путины экспорт свежей рыбы.

Беслан Джопуа указал на необходимость надежного обеспечения внутреннего рынка свежей рыбой.

Госинспекции по карантину растений поручено оптимизировать состав находящихся на службе в районах в том числе на границах Абхазии сотрудников ведомства, а также обеспечить на границах работу стационарных лабораторных комплексов для выявления заболеваний ввозимых растений.

Государственной ветеринарной службе поручено улучшить работу в районах, проводить плановые мероприятия по вакцинациюи домашнего скота без отклонения от графика, реагировать на экстренные вызовы специалистов в районы.

Подводя итоги совещания, Беслан Джопуа рекомендовал руководителям ведомств теснее взаимодействовать при проведении мероприятий по борьбе с насекомыми-вредителями и болезнями растений и животных.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 04 июня 2020 21:01

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