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Абхазия Информ

СОВЕРШИВШИЙ ПОБЕГ ИЗ БОЛЬНИЦЫ ЗАДЕРЖАН И ВОДВОРЕН В ИВС

Новости Пятница, 05 июня 2020 10:28
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СОВЕРШИВШИЙ ПОБЕГ ИЗ БОЛЬНИЦЫ ЗАДЕРЖАН И ВОДВОРЕН В ИВС

Сухум. 5 июня 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления угрозыска МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержания Киракосяна Г. А., совершившего побег из-под стражи в Республиканской больнице склонили его 4 июня к явке с повинной в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В настоящее время Киракосян водворен в ИВС МВД РА.

Как ранее сообщалось, находившийся на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы Г. Киракосян примерно в 6 часов утра 1 июня освободившись от наручников и использовав постельное белье, спустился с третьего этажа через оконную раму палаты и покинул пределы больницы.

Прокуратура г. Сухум возбудила уголовное дело. в отношении Киракосяна по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.315 УК РА (побег из места лишения свободы или из-под стражи),

Ранее судимый, обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов житель села . Яштуха Сухумского района Киракосян Г. А., находящийся на период расследования уголовного дела, возбужденного в отношении него по ч. 1 ст. 217 УК РА под санкцией подписки о невыезде в связи с неявкой в суд 5 марта 2020 г. был объявлен в розыск и задержан 15 мая 2020 г.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2020 10:33

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