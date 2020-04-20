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Абхазия Информ

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ РОБЕСТАНА ГАБЛИЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Новости Пятница, 05 июня 2020 12:00
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ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ РОБЕСТАНА ГАБЛИЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 5 июня 2020. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия зарегистрировала еще одну инициативную группу по выдвижению Робестана Ивановича Габлия кандидатом в депутаты Парламента, по Отхарскому избирательному округу №14.

Это уже восьмая по счету инициативная группа.

12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.

С 23 мая по 12 июня проводится регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, а также выдвижение самих кандидатов.

В предыдущие дни Центризбиркомом уже зарегистрированы:

– 30 мая – инициативная группа по выдвижению Квициния Аидара Славиковича кандидатом в депутаты парламента: по Кындгскому избирательному округу № 31.

– 29 мая – инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты Адлейба Джансуха Ивановича - по Кындгскому избирательному округу № 31 и Хагба Алхаса Эсметовича – по Гудаутскому избирательному округу № 18.

– 28 мая – инициативная группа по выдвижению кандидатом в депутаты парламента Бейя Тимура Абесаломовича по Бзыпскому избирательному округу №10.

– 27 мая – инициативная группа по выдвижению кандидатом в депутаты парламента по Бзыпскому избирательному округу №10 Лейба Тамази Гавриловича.

– 26 мая – инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты: Ахба Астамыра Яковлевича - по Гудаутскому избирательному округу №18, Кокая Гарри Гурамовича – по Кындгскому избирательному округу №31.

4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.

 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2020 12:04

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