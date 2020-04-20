ЦСЭИ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ

«Социальные последствия пандемии коронавируса наиболее негативно сказываются на сфере образования. …Ситуация усугубляется еще и тем, что новые вызовы пандемии наслаиваются на старые вызовы кризиса, остававшиеся без ответа. Ведь в связи с распадом СССР Абхазия стала суверенной страной, коренным образом изменилось ее внутреннее и внешнее положение, но система образования, функционировавшая в советских условиях, не претерпела каких-либо существенных изменений. Она до сих пор не приведена в соответствие с новыми реалиями. Нет Государственной программы развития образования. … Нет и закона об образовании. Ведь формируя подрастающее поколение, образовательные учреждения обязаны знать, какими знаниями, навыками, способностями, ценностями и пр. должны обладать их выпускники. Более того, они (образовательные учреждения) должны знать, формирование какого общества предполагается в будущем, для которого собственно и готовятся кадры», сказал во вступительном слове директор Центра Олег Дамениа.

В семинаре участвовали министр просвещения и языковой политики РА Адгур Какоба, председатель парламентского комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Батал Айба, директор Института педагогики Ирина Кокоскир, преподаватели Абхазского Госуниверситета, директора школ. И детских садов, методисты, психологи. представители Священной Митрополии Абхазии.

По мнению Дамениа, реформирование и развитие сферы образования вряд ли возможно изолированно от других системообразующих отраслей.

Новая фаза кризиса (пандемия коронавируса), ставит в ультимативной форме требование реформирования образовательной отрасли. «Речь уже идет об ускоренном переходе к новым, доселе не применявшимся технологиям и формам дистанционного обучения - массовым открытым онлайн-курсам, цифровым платформам и пр.», - сказал Дамениа.

При всей важности внедрения и эффективности новых цифровых технологий дистанционного обучения, нельзя игнорировать «познавательную роль образовательной среды, где происходит живое общение сверстников, свободное обсуждение, дискуссии, состязания между ними, и тем самым закрепление учебного материала.

Современные цифровые технологии значительно расширяют сферу свободы обучающихся, дают им широкие возможности самостоятельного выбора учебных курсов, программ, а в конечном итоге и профессии.

Вместе с тем, по словам Дамениа, «это может вызвать децентрализацию управления образовательной отраслью и разрыв между нею и социальной практикой».

«Человек - существо социальное, он формируется не в виртуальном, а в реальном мире и не одними только знаниями. Одним лишь владением техникой запоминаний новых знаний, социальным существом он быть не может. Чтобы стать полноценным человеком, формирующийся индивид должен пройти полный курс социализации и овладеть всеми теми ценностями, без которых ему трудно будет совместно жить с другими в одном обществе», - считает Дамениа.

Признавая важность внедрения новых цифровых технологий обучения, Дамениа выступает против рассмотрения их в качестве универсальной доктрины образования. Он выступает за гармоничное сочетание традиционных форм обучения, предусматривающих непосредственное общение обучающего с обучаемым и новых технологий дистанционного обучения.

Дамениа предлагает создать на уровне Президента Абхазии рабочую группу специалистов для подготовки проекта реформирования образовательной отрасли страны и организации работы по его реализации.

На семинаре высказывались разные мнения по поводу онлайн-обучения, его плюсов и минусов, степени готовности образовательных учреждений и обучаемых к использованию современных технологий образования, о сочетании традиционных форм обучения с процессом цифровизации и процесса обучения с воспитанием личности, о проблемах изучения абхазского языка в школах и его роли в формировании национального самосознания, об авторитете педагогов и достойном вознаграждении их труда, о знаниях, которые дают щкола и вуз и о том, насколько эти знания востребованы в жизни.

«У нас проблемы не только с онлайн, но и с традиционным образованием. Насколько наши преподаватели готовы к использованию современных средств обучения? Это вопрос, решение которого зависит не только от министерства просвещения или АГУ. Это государственный вопрос. Мы рассматриваем ученика как некий сосуд, который должен быть наполнен знаниями, но как эти знания будут использованы? Как воспитать не просто образованного человека, но личность? Как сохранить национальное самосознание подрастающего поколения? Все эти вопросы требуют пристального внимания и педагогического сообщества, и властей, и общества в целом», - отметила директор Института педагогики Ирина Кокоскир.