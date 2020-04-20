КРИСТИНА ОЗГАН ПОСЕТИЛА РЯД СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Вначале она посетила Гагрскую среднюю школу №1. Во время предыдущей инспекции здесь был выявлен ряд недостатков, часть которых уже устранена и определены пути решения остальных проблемных вопросов. Как выяснилось, изначально в смете было предусмотрено два трансформатора для обеспечения бесперебойного электроснабжения школы – основной и резервный. Однако, в ходе строительства было принято решение перенаправить средства, предусмотренные на трансформаторы, на другие виды работ. Также в аварийном состоянии находятся линии электропередач, подходящие к объекту.

Сухум. 5 июня 2020. Абхазия-Информ. 4 июня вице-премьер, министр экономики Кристина Озган совершила повторную рабочую поездку в Гагрский район с инспекцией переходящих объектов Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.

Кристина Озган поручила представителю РУП «Черноморэнерго» в течение двух дней представить расчеты по решению данной проблемы.

По словам подрядчика, все, что предусмотрено сметой, будет завершено в течение двух недель. По требованию вице-премьера, также в указанный срок на объекте будет проведена генеральная уборка.

«Строительно-монтажные работы на стадии завершения. Вторым эитапом будет проведено оснащение объекта всем необходимым оборудованием, список которого согласован с Администрацией района и с министерством просвещения. Мы постараемся оперативно получить финансирование, чтобы подготовить школу к учебному процессу. Я надеюсь, мы вас не подведем», – сказала Кристина Озган начальнику отдела образования Администрации Гагрского района и представителям дирекции школы.

Следующий объект инспекционной поездки – колоннада в Гагрском приморском парке. Работы на объекте возобновлены, в фонтане приступили к укладке мозаики.

Кристина Озган обратила внимание подрядчиков на обязательное соблюдение сроков завершения работ на объекте до конца августа 2020 года.

Продолжается укладка плитки на набережной парка: срок завершения работ до 31 июля 2020 года. Принято решение укладывать плитку по секторам для того, чтобы, в случае благополучного открытия туристического сезона, у туристов была возможность прогуливаться по уже завершенным участкам.

В ходе рабочей поездки были проинспектированы восстановительные работы на канализационно-насосных станциях (КНС). По словам начальника Управления капитального строительства (УКС) Тимура Агрба, в рамках контракта по реконструкции завершены работы на КНС-5.

«Работы на КНС-4 продолжаются и, в соответствии с новыми установленными графиками, работы должны быть завершены до конца июля 2020 года», – отметил он.

Кристина Озган осмотрела объекты, подлежащие финансированию в рамках Инвестпрограммы в 2020-2022 гг. в Пицунде.

В 2020 году предусмотрен капитальный ремонт автодороги от республиканской трассы до центральной части Пицунды. При этом не предусмотрено освещение данного участка.

«Пицунда – один из главных туристических центров республики, в котором сосредоточено значительное количество объектов отдыха и массовых посещений туристов. Хорошая дорога и освещение – это первое, что видят туристы заезжая в город. Освещение этого участка автодороги не предусмотрено, однако на данном этапе мы должны оценить стоимость проекта, чтобы потом определять источники финансирования», – отметила Кристина Озган.

В ходе осмотра объектов Инвестпрограммы 2017-2019 гг. – очистных сооружений канализации (КОС) в Гагре, вице-премьер отметила, что есть много вопросов не столько к качеству проводимых работ, сколько к самому проекту.

«Я предметно разобралась в данном проекте и считаю, что есть целесообразность вернуться к принятым ранее решениям. Стоимость проекта по организации очистных сооружений в Гагре объемом 20000 кубометров составляет около полутора миллиардов рублей. Для того, чтобы объект работал к нему необходимо также подвести магистральный трубопровод протяженностью 11 км общей стоимостью практически 240 млн рублей», – уточнила она.

Таким образом, общая стоимость реализации проекта составляет более 1 млрд 700 млн рублей.

По словам Кристины Озган, в период 2017-2019 гг. проект был профинансирован на сумму 176 млн рублей, в Инвестпрограмме 2020-2022 гг. предусмотрено всего 395 млн рублей.

«Соответственно на реализацию всего проекта определен источник финансирования в сумме 582 млн рублей. Это лишь третья часть от всего требуемого объема. И даже если эти средства будут освоены, объект не сможет функционировать», – отметила она.

Для сравнения, Кристина Озган привела в пример КОС Сухума в селе Нижняя Эшера объемом до 30000 кубометров, которые строились в 2013-2014 гг. Стоимость проекта тогда составила 606 млн рублей.

Вице-премьер предложила Администрации Гагрского района совместно осмотреть эксплуатируемые с 2016 года очистные сооружения Сухума, с целью изучения их эффективности для последующего принятия решения по данному вопросу.

Последним объектом в ходе рабочей поездки стал детский сад в Пицунде, который построен в рамках Инвестпрограммы 2015-2017 гг.

По словам и.о. главы Пицунды Алхаса Шамба, работы на объекте были приостановлены на завершающей стадии в 2017 году из-за кончины генподрядчика. Затем часть средств, предназначенная на завершение работ, «зависла» в коммерческом банке «Гагра-банк», из-за возникших там проблем. С тех пор объект бесхозно простаивал.

Из-за проблем с кровлей, во время дождей помещения здания затапливало, значительная часть стен и потолков прогнили.

«Удивительно, что имея практически готовый объект, за три года не были приняты управленческие решения для его ввода в эксплуатацию», – отметила Кристина Озган.

Как сообщил Алхас Шамба, для завершения работ на тот момент (в 2017 году) необходимо было 6 млн рублей. Общая сметная стоимость объекта – 75 млн рублей. По заверению и.о. главы города, по его личной инициативе большая часть оборудования вывезена и сохранена.

Вице-премьер поручила руководству УКС подготовить дефектный акт и оценить стоимость необходимых работ для ввода объекта в эксплуатацию.

В завершении рабочей поездки Кристина Озган обратилась к руководству Администрации Гагрского района с призывом держать работы на всех объектах под пристальным контролем.