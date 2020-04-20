КРИСТИНА ОЗГАН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА РАБОТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА

Кристина Озган подробно рассказала и.о. главы Гудаутского района Баграту Боджгуа о положении дел на этих объектах и призвала держать на контроле все работы. Она подчеркнула, что, в случае невыполнения подрядчиками своих обязательств, информация по данным контрактам будет передана в Генеральную прокуратуру.

После совещания Кристина Озган совместно с руководством Гудаутского и Гагрского районов совершила совместную ознакомительную поездку на очистные сооружения канализации (КОС) Сухума в селе Нижняя Эшера.

Цель поездки – наглядно показать руководству районов как фактически работает эта система.

По словам вице-премьера, после детального ознакомления с проектом по строительству КОС в Гагре появилось мнение, что было бы целесообразнее вернуться к сухумскому проекту и оценить его эффективность по итогам трех лет эксплуатации.

Она напомнила, что проект по строительству очистных сооружений канализации в Гагрском районе оценивается в 1,5 млрд рублей. Плюс к этому, для их запуска требуется проложить 11 км магистрального трубопровода стоимостью около 240 млн рублей. Проект же по строительству очистных сооружений Сухума обошелся в 606 млн рублей.

Экскурсию по КОС Сухума провел начальник очистных сооружений при МУП «Водоканал» столицы Мирон Чачхалия. Он рассказал, что очистка разделена на пять этапов – грубая механическая очистка, биологическая очистка, отстаивание ила, перекачка отстоянного ила в стабилизационные отстойники и обеззараживание воды.

«За время эксплуатации мы сталкиваемся с проблемами из-за недостаточного финансирования. Периодически выходят из строя насосы, которые нужно своевременно менять. Также на объекте были технологические ошибки, в связи с чем необходимо реконструировать несколько трубопроводов», – отметил Мирон Чачхалия.

По его оценке, в целом объект работает удовлетворительно.

«Конечно, как и в любом проекте, в ходе эксплуатации очистных сооружений возникла необходимость в незначительной доработке и улучшениях, но, в целом, система работающая и, наверно, имеет смысл использовать ее и в других районах тоже. Поэтому мы с соответствующей инициативой будем обращаться к президенту и премьер-министру», – отметила Кристина Озган.