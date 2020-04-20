ГУДИСА АГРБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Агрба Гудиса Эдуардович родился 12 июля 1984 года в г. Ткварчели Абхазской АССР.

В 2002 г. поступил и в 2007 г. окончил Абхазский госуниверситет по специальности «История и право».

2007 – 2008 гг. – научный сотрудник отдела геополитики Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия.

2008 – 2011 гг. – старший референт информационно-аналитического отдела, зав. сектором общественно-политического развития и работы с молодежью отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Абхазия.

2011 – 2012 гг. – служба в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия.

2012 – 2014 гг. – заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту

2015 – 2020 гг. занимался предпринимательской деятельностью.

2007 – 2011 гг. – депутат Сухумского городского Собрания.

Женат, отец двоих сыновей.