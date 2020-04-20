ГУДИСА АГРБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ
Сухум. 5 июня 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Аслана Бжания Агрба Гудиса Эдуардович назначен министром культуры Республики Абхазия
Агрба Гудиса Эдуардович родился 12 июля 1984 года в г. Ткварчели Абхазской АССР.
В 2002 году окончил Сухумскую среднюю школу № 14 им.А. П. Чехова.
В 2002 г. поступил и в 2007 г. окончил Абхазский госуниверситет по специальности «История и право».
2007 – 2008 гг. – научный сотрудник отдела геополитики Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия.
2008 – 2011 гг. – старший референт информационно-аналитического отдела, зав. сектором общественно-политического развития и работы с молодежью отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Абхазия.
2011 – 2012 гг. – служба в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия.
2012 – 2014 гг. – заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту
2015 – 2020 гг. занимался предпринимательской деятельностью.
2007 – 2011 гг. – депутат Сухумского городского Собрания.
Женат, отец двоих сыновей.
Последнее от
- СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
- АСЛАН БЖАНИЯ: НУЖНЫ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ОТ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
- АСЛАН БЖАНИЯ: НУЖНЫ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ОТ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
- КРИСТИНА ОЗГАН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА РАБОТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА
- ИЗ 23 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУС НИ У КОГО НЕ ОБНАРУЖЕН