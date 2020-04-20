 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
июня 05 2020

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Предлагаем вниманию наших читателей статью доцента кафедры английского и немецкого языков АГУ, кандидата филологических наук…
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
мая 26 2020
ДИЛЕММЫ ПАНДЕМИИ, ИЛИ ВЫХОД ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?

В мире

СЕНАТ ФРАНЦИИ: СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ
июня 02 2020

СЕНАТ ФРАНЦИИ: СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ

2 июня 2020. Телеканал «Культура». Французский сенат постановил, что Собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен…
ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
мая 26 2020
ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ
мая 22 2020
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕСУРСА С ДАННЫМИ О РОССИЯНАХ

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: НУЖНЫ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ОТ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Новости Пятница, 05 июня 2020 19:44
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ: НУЖНЫ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ОТ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сухум. 5 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями бизнес-сообщества, а также действующими и бывшими главами силовых структур.

В начале встречи глава государства поблагодарил предпринимателей за помощь населению Абхазии в период пандемии. «Нас всех, и меня в частности, воодушевило то единство, с которым вы откликнулись на всеобщую беду.   Проблема коронавируса тяжела, и она, безусловно, будет иметь большие отрицательные последствия. Но с божьей помощью, мы справимся», - выразил надежду глава государства.

Президент при этом подчеркнул, что еще есть проблемы, которые давно всех беспокоят.  Это высокий уровень преступности и коррупции.

Глава государства озвучил ряд идей, в реализации которых  предложил участвовать бизнесу.

Бжания озвучил общую статистику по похищениям граждан. Так, по информации, представленной правоохранительными органами, общая сумма выкупа, которую требовали преступники при похищении 53 граждан РА, составляла более миллиарда рублей, из которых преступникам было выплачено оболе 200 млн рублей.

Глава государства считает необходимым предпринять экстраординарные меры для ограждения общества и государства от преступлений. «Они приняли угрожающие масштабы, и в решении проблемы борьбы с ними важно объединить все усилия. В этом плане мы очень рассчитываем на вас», - сказал Аслан Бжания, обращаясь к предпринимателям.

При этом президент особо отметил, что руководство страны хорошо осознает, что за счет бизнеса невозможно решить все проблемы.

Глава государства считает первоочередной и важнейшей задачей соблюдение законов и обеспечение безопасности населения. «Государство, прежде всего,   это право», - сказал президент Аслан Бжания.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов.

Прочитано 9 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ: НУЖНЫ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ОТ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.