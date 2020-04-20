АСЛАН БЖАНИЯ: НУЖНЫ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ОТ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Президент при этом подчеркнул, что еще есть проблемы, которые давно всех беспокоят. Это высокий уровень преступности и коррупции.

В начале встречи глава государства поблагодарил предпринимателей за помощь населению Абхазии в период пандемии. «Нас всех, и меня в частности, воодушевило то единство, с которым вы откликнулись на всеобщую беду. Проблема коронавируса тяжела, и она, безусловно, будет иметь большие отрицательные последствия. Но с божьей помощью, мы справимся», - выразил надежду глава государства.

Сухум. 5 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями бизнес-сообщества, а также действующими и бывшими главами силовых структур.

Бжания озвучил общую статистику по похищениям граждан. Так, по информации, представленной правоохранительными органами, общая сумма выкупа, которую требовали преступники при похищении 53 граждан РА, составляла более миллиарда рублей, из которых преступникам было выплачено оболе 200 млн рублей.

Глава государства считает необходимым предпринять экстраординарные меры для ограждения общества и государства от преступлений. «Они приняли угрожающие масштабы, и в решении проблемы борьбы с ними важно объединить все усилия. В этом плане мы очень рассчитываем на вас», - сказал Аслан Бжания, обращаясь к предпринимателям.

При этом президент особо отметил, что руководство страны хорошо осознает, что за счет бизнеса невозможно решить все проблемы.

Глава государства считает первоочередной и важнейшей задачей соблюдение законов и обеспечение безопасности населения. «Государство, прежде всего, это право», - сказал президент Аслан Бжания.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов.