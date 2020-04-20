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Абхазия Информ

ИЗ 45 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ У ОДНОГО ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС

Новости Суббота, 06 июня 2020 22:04
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Сухум. 6 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 45 граждан. Диагноз COVID - 19 подтвердился у одного человека; это курсант, который в ближайшее время будет госпитализирован в стационар Гудаутской ЦРБ. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавриусной инфекции.

Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» сегодня выписано 12 курсантов, 10 человек, обучающихся по линии МЧС, двое – по линии МВД.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них семь курсанотов находятся на стационарном лечении Гудаутском госпитале, еще один будет госпитализирован в ближайшие часы, 27 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 06 июня 2020 22:19

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