ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ» И ОКАЗЫВАТЬ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ

Аслан Бжания подчеркнул важность работы с молодежью, её качественного образования и активного вовлечения в различные сферы жизниь общества и государства.

"Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса", - подчеркнул глава государства.

Инал Ардзинба поблагодарил президента за поддержку проекта. "В марте мы провели встречи в городах и районах Абхазии. У нас очень много талантливых молодых людей, которым нужна поддержка. Конкурс «Гордость Абхазии» должен стать социальным лифтом для эффективных управленцев. Хочу выразить Вам благодарность за поддержку этого проекта", - сказал он.

Президент пообещал, что будет внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.