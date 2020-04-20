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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ» И ОКАЗЫВАТЬ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ

Новости Воскресенье, 07 июня 2020 10:48
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ» И ОКАЗЫВАТЬ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ

Сухум. 7 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с основателем конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии", действительным государственным советником России Иналом Ардзинба.

Бжания и Ардзинба обсудили вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении.

Аслан Бжания подчеркнул важность работы с молодежью, её качественного образования и активного вовлечения в различные сферы жизниь общества и государства.

"Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса", - подчеркнул глава государства.

Инал Ардзинба поблагодарил президента за поддержку проекта. "В марте мы провели встречи в городах и районах Абхазии. У нас очень много талантливых молодых людей, которым нужна поддержка. Конкурс «Гордость Абхазии» должен стать социальным лифтом для эффективных управленцев. Хочу выразить Вам благодарность за поддержку этого проекта", - сказал он.

Президент пообещал, что будет внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку.

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Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Прочитано 22 раз Последнее изменение Воскресенье, 07 июня 2020 13:32

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