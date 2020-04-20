ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ» И ОКАЗЫВАТЬ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ
Сухум. 7 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с основателем конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии", действительным государственным советником России Иналом Ардзинба.
Бжания и Ардзинба обсудили вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении.
Аслан Бжания подчеркнул важность работы с молодежью, её качественного образования и активного вовлечения в различные сферы жизниь общества и государства.
"Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса", - подчеркнул глава государства.
Инал Ардзинба поблагодарил президента за поддержку проекта. "В марте мы провели встречи в городах и районах Абхазии. У нас очень много талантливых молодых людей, которым нужна поддержка. Конкурс «Гордость Абхазии» должен стать социальным лифтом для эффективных управленцев. Хочу выразить Вам благодарность за поддержку этого проекта", - сказал он.
Президент пообещал, что будет внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку.
Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
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