КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО МИНИСТРА ГУДИСУ АГРБА

«Всем известно о проблемах государства, в том числе и в области культуры. Мы понимаем, что возможности культуры зависят и от возможностей государства. Я надеюсь, что коллектив поддержит нового министра. Я уверен, что совместными усилиями вы продолжите уже начатое и достигнете новых успехов», - сказал Бадра Гунба.

Бадра Гунба зачитал указ главы государства и обратился к экс-министру и сотрудникам министерства:

Сухум. 8 июня 2020. Абхазия-Информ . Вице-президент Бадра Гунба и первый вице-премьер Беслан Джопуа представили коллективу министерства культуры нового министра Гудису Агрба.

Он также отметил важность развития национальных творческих коллективов коллективы, в том числе Абхазского драматеатра.

Первый вице-премьер Беслан Джопуа от имени правительства поздравил Гудису Агрба с назначением и пожелал успехов в работе. Он также поблагодарил Эльвиру Арсалия за качественно реализованные государственные проекты.

Приветствуя коллектив, в котором ему предстоит работать, новый министр первоочередной задачей назвал «определение формата работы театров и выставочного зала республики в период карантинных мер».

«С соблюдением определённых санитарных требований, конечно, но с просьбой о таком послаблении мер, мы постараемся обратиться к руководству правительства»,- сказал Агрба

Он поблагодарил экс-министра Эльвиру Арсалия за работу, творческий подход к делу, за высокую организацию всех значимых для Абхазии культурных мероприятий.

Агрба также выразил благодарность руководству страны в лице вице-президента Бадры Гунба за доверие.