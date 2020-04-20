КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО МИНИСТРА ГУДИСУ АГРБА
Сухум. 8 июня 2020. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба и первый вице-премьер Беслан Джопуа представили коллективу министерства культуры нового министра Гудису Агрба.
Указом Президента Аслана Бжания Агрба был назначен министром культуры 5 июня.
Бадра Гунба зачитал указ главы государства и обратился к экс-министру и сотрудникам министерства:
«Всем известно о проблемах государства, в том числе и в области культуры. Мы понимаем, что возможности культуры зависят и от возможностей государства. Я надеюсь, что коллектив поддержит нового министра. Я уверен, что совместными усилиями вы продолжите уже начатое и достигнете новых успехов», - сказал Бадра Гунба.
Он также отметил важность развития национальных творческих коллективов коллективы, в том числе Абхазского драматеатра.
Первый вице-премьер Беслан Джопуа от имени правительства поздравил Гудису Агрба с назначением и пожелал успехов в работе. Он также поблагодарил Эльвиру Арсалия за качественно реализованные государственные проекты.
Приветствуя коллектив, в котором ему предстоит работать, новый министр первоочередной задачей назвал «определение формата работы театров и выставочного зала республики в период карантинных мер».
«С соблюдением определённых санитарных требований, конечно, но с просьбой о таком послаблении мер, мы постараемся обратиться к руководству правительства»,- сказал Агрба
Он поблагодарил экс-министра Эльвиру Арсалия за работу, творческий подход к делу, за высокую организацию всех значимых для Абхазии культурных мероприятий.
Агрба также выразил благодарность руководству страны в лице вице-президента Бадры Гунба за доверие.
Последнее от
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ» И ОКАЗЫВАТЬ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ
- ИЗ 45 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ У ОДНОГО ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС
- СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
- АСЛАН БЖАНИЯ: НУЖНЫ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ОТ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
- ГУДИСА АГРБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ