АСЛАН БЖАНИЯ И ВИССАРИОН АПЛИА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В АБХАЗИИ И ПУТИ ГАРМОНИЗАЦИИ ВНУТРИЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глава государства отметил важную роль и значение церкви в становлении личности и её духовном совершенствовании. Аслан Бжания заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.

На встрече обсуждались вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений, взаимодействия государства и церкви.

Сухум. 8 июня 2020. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания встретился сегодня с представителями Церковного Совета Абхазской Православной Церкви (АПЦ), сообщает пресс-служба Президента РА.

«Это очень важно, потому как без духовной составляющей не может сложиться личность», - сказал президент.

Аслан Бжания подчеркнул важность сохранения духовности и нравственности среди христианского сообщества.

Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиа поблагодарил Бжания за предоставленную возможность общения и обсуждения насущных вопросов церкви.

Глава АПЦ Виссарион Аплиа преподнес в дар президенту Абхазии Икону Святого Апостола Симона Канонита с дарственной надписью, именной календарь Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также уникальный золотой крест филигранной работы.