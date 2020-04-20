АСЛАН БЖАНИЯ И ВИССАРИОН АПЛИА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ В АБХАЗИИ И ПУТИ ГАРМОНИЗАЦИИ ВНУТРИЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сухум. 8 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился сегодня с представителями Церковного Совета Абхазской Православной Церкви (АПЦ), сообщает пресс-служба Президента РА.
На встрече обсуждались вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений, взаимодействия государства и церкви.
Глава государства отметил важную роль и значение церкви в становлении личности и её духовном совершенствовании. Аслан Бжания заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.
«Это очень важно, потому как без духовной составляющей не может сложиться личность», - сказал президент.
Аслан Бжания подчеркнул важность сохранения духовности и нравственности среди христианского сообщества.
Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиа поблагодарил Бжания за предоставленную возможность общения и обсуждения насущных вопросов церкви.
Глава АПЦ Виссарион Аплиа преподнес в дар президенту Абхазии Икону Святого Апостола Симона Канонита с дарственной надписью, именной календарь Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также уникальный золотой крест филигранной работы.
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