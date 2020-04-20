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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ВИССАРИОН АПЛИА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ

Новости Понедельник, 08 июня 2020 16:54
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ВИССАРИОН АПЛИА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ

Сухум. 8 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с главой Абхазской православной церкви иереем Виссарионом Аплиа и представителями АП, сообщает пресс-служба Кабмина.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия церкви и государства, дальнейшего возрождения духовного наследия, перспективы сохранения древних храмов Абхазии, ремонта и восстановления их инфраструктуры.

Премьер-министр Александр Анкваб и глава АПЦ отец Виссариан отметили важность продолжения тесного взаимодействия Абхазской православной церкви и правительства не только по вопросам церкви, но и по иным вопросам жизни страны.

Сегодня же состоялась встреча иерея Виссариона с президентм Асланом Бжания, на которой обсуждались вопросы развития церковной жизни в Абхазии, пути гармонизации внутрицерковных отношений, взаимодействия государства и церкви.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 08 июня 2020 16:59

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