АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ВИССАРИОН АПЛИА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия церкви и государства, дальнейшего возрождения духовного наследия, перспективы сохранения древних храмов Абхазии, ремонта и восстановления их инфраструктуры.

Премьер-министр Александр Анкваб и глава АПЦ отец Виссариан отметили важность продолжения тесного взаимодействия Абхазской православной церкви и правительства не только по вопросам церкви, но и по иным вопросам жизни страны.

Сегодня же состоялась встреча иерея Виссариона с президентм Асланом Бжания, на которой обсуждались вопросы развития церковной жизни в Абхазии, пути гармонизации внутрицерковных отношений, взаимодействия государства и церкви.