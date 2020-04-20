БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕНЫ НА 97%

Сухум. 8 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл совещание, посвященное вопросам исполнения бюджета, выполнения планов налоговых поступлений и некоторых механизмов совершенствования налоговой системы. В совещании приняли участие первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия.

«В бюджет республики за май поступило 266 млн рублей в виде налоговых поступлений. При плане за пять месяцев 871 млн рублей собрано 849 млн рублей. Таким образом выполнение за пять месяцев составляет 97%», – сообщил министр.

Курмазия добавил, что на 1 июня текущая задолженность сократилась до стандартных размеров, переходящих из месяца в месяц, и составила 102 млн рублей. Это значит, что так называемый налоговый резерв, созданный задолженностями за предыдущие периоды, сократился, и ждать перевыполнения плана за счёт погашения задолженностей в том числе 2019 года в предстоящих месяцах не приходится.

«В случае, если мы сможем мобилизовать всю текущую задолженность, и сумма начислений в июне будет не ниже уровня этого же месяца прошлого года, мы соберём не более 170 млн рублей. Однако на сегодняшний день есть предпосылки, что сумма будет серьезно снижена по сравнению с показателями начислений за прошлые месяцы. План за июнь 2020 года составляет 190 млн рублей», – пояснил Курмазия.

Участники совещания констатировали, что в связи с этим можно прогнозировать проблемы с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы.

Кроме того, на встрече речь зашла об эффективности налога на добавленную стоимость. Участники совещания подчеркнули, что при анализе эффективности НДС важно учитывать не только роль налога в формировании бюджета страны, но и его роль в перераспределении финансовых ресурсов государства в поддержку бизнеса.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил главам профильных ведомств провести детальный анализ работы налоговой системы в части уплаты НДС, фискальной эффективности налога на добавленную стоимость, рисков при формировании бюджета с учётом и без учёта НДС.