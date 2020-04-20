НАЧАЛО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА В АБХАЗИИ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ В АВГУСТЕ

Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. Туристический сезон в Абхазии в этом году, возможно, начнется в августе, сказал корр. ТАСС заместитель министра туризма республики Астамур Барциц.

На фоне пандемии коронавируса с 9 апреля по 15 июня в Абхазии действуют ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства, запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, бронирование мест размещения туристов.

"Мы не уверены, что после 15 июня ограничения на въезд в республику и запрет на туристическую деятельность будут отменены, поскольку у нас до сих пор нет рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава по правилам пересечения границы в условиях пандемии коронавируса. <…> Думаю, к августу точно все заработает, но пока хочется получить ответы на вопросы: будет ли достаточно "ковидной" справки, выданной туристу в РФ, или в Абхазии будет своя справка, заканчивается ли в России режим самоизоляции или нет, то есть по возвращении из Абхазии должны ли туристы проходить двухнедельный карантин и другие вопросы", - цитирует слова А. Барциц ТАСС.