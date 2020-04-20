ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ОТКЛАДЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО БОЛЬШОГО ПРИЕМА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РОССИИ

«12 июня мы отмечаем наш национальный праздник – День Российской Федерации. К сожалению, коронавирус внес свои коррективы, заставив отложить проведение традиционного большого приема и перенести «торжества» в онлайн-пространство, где будет транслироваться ряд приуроченных празднику мероприятий», - сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. Посольство России в Абхазии в связи с пандемией коронавируса откладывает проведение традиционного большого приема, посвященного Дню России и переносит «торжества» в онлайн-пространство.

Он поблагодарил учеников местных школ и их родителей, которые приняли участие в конкурсе стихов о России, организованном Представительством Россотрудничества в Абхазии.

Касаясь темы истоков этого праздника, Двинянин напомнил, что он связан с трагическими событиями распада СССР, сказавшимися на судьбах миллионов людей и остро затронувшими в том числе Абхазию.

«В начале современного этапа своей истории Россия оказалась в глубоком системном кризисе, болезненно переживала трансформацию. Но благодаря воле и трудолюбию россиян, удалось восстановить экономику страны и вновь во весь голос заявить о себе на международной арене. Таким образом, 12 июня – это, прежде всего, праздник новой, возрожденной и сильной России», - отметил дипломат.

Российский посол особо подчеркнул, что сегодня Россия является активным глобальным игроком.

«Мы твердо отстаиваем свои интересы и интересы союзников, к которым, безусловно, относится и Абхазия, проводим независимую внешнюю политику, направленную на создание многополярного мира, где одинаково важны голоса всех. Примечательно, что именно признание независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 г. во многом стало переломной точкой для нашей внешней политики и тем рубиконом, перейдя который, нельзя повернуть назад», - сказал на пресс-конференции посол.